– Vi går inn i saken med utgangspunkt i at dette er en tragedie som kunne rammet hvilken som helst kommune. Den rammet Tromsø, men vi må se om det er forhold som alle kommuner kan lære av, sier Pål Iden, leder av Ukom.

Ukom står for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

De velger selv hvilke saker de vil undersøke, og bestemte seg tidlig for å gå inn i hendelsen på Fagereng.

2. desember i fjor fikk politiet i Tromsø melding om at det stod en barnevogn hensatt på veien ved Fagereng i Tromsø, og at det gikk fotspor i snøen ned til sjøen.

Det ble starten på en redningsaksjon der en kvinne og hennes tre barn ble hentet livløse opp fra sjøen, og etter hvert en politietterforskning for å finne ut hva som hadde skjedd.

Kvinnen og to av barna døde. Politiet i Tromsø etterforsker moren for drap og forsøk på drap.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som rammet en familie, barn og et helt samfunn. Vi som samfunn har en forpliktelse til å snu alle steiner for å se om det er noe vi kan lære av denne hendelsen, slik at vi kan bli bedre rustet til å ta oss av nyankomne flyktningfamilier i Norge, sier Iden.

Sporene etter mora og de tre barna endte i vannet her, i fjæra nedfor et naust på Fagereng i Tromsø. Nå skal kommisjonen prøve å forstå hva som skjedde, og lære av det. Foto: Petter Strøm / NRK

Politiet ikke i mål med etterforskninga

Politiet er snart i mål med sin etterforskning. Når det er ferdig skal det overleveres til statsadvokaten i Troms og Finnmark.

– Men det gjenstår fortsatt litt arbeid fra politiets side før vi overtar saken, sier statsadvokat Lars Fause til NRK.

Fause forteller at det ikke har dukket opp andre mistenkte enn den avdøde moren i saken. Han mener det er svært viktig å gjøre en grundig jobb.

Statsadvokat Lars Fause er opptatt av at det må gjøres en grundig jobb i denne saken. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er en sak med mange offer, så av hensyn til dem og samfunnet, må det gjøres en særdeles ordentlig jobb.

Selv om politiet ikke er helt ferdige, har kommisjonen allerede fått overlevert et stort materiale fra etterforskningen. Iden forteller at de er i gang med å gå gjennom dokumentene fra politiet for å danne seg et bilde av hendelsen.

– Vi vil gå gjennom materialet med et læringsblikk, for å se om det ligger noe som norske kommuner kan ta lærdom av. For eksempel hvordan man håndterer flyktninger som bosettes i kommunene, slik at man kan fange opp helseoppfordringer og utfordringer så godt som mulig, sier Pål Iden til NRK.

Familien og kommunen vil samarbeide

Kommisjonen er nyopprettet, og har vært operativ i omtrent ett år. De består av et tverrfaglig team, med alt fra helsepersonell til ansatte med juridisk bakgrunn.

Dette er første saken kommisjonen har som handler om omsorg for flyktninger i norske kommuner.

Lederen av Ukom forteller at de vil gå i dialog med dem som har stått tett på hendelsen. Det kan være både familie, personer i nettverket og omgivelsene til familien, og hjelpeinstanser.

Leder av Ukom, Pål Iden mener familiens og kommunens ønske om å samarbeide er et godt grunnlag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Iden sier de har vært i kontakt med Tromsø kommune, som ønsker kommisjonen velkommen.

– De ønsker et samarbeid rundt denne undersøkelsen. Vi har vært i kontakt med familien via bistandsadvokat, som også ønsker oss velkommen i saken. Det er et godt utgangspunkt for å få kartlagt, og for å se om vi som samfunn kan ha noe å lære av denne alvorlige hendelsen.

Pål Iden sier de er åpen for at personer, enten i nærmiljøet eller tjenesteapparatet, kan ta direkte kontakt med kommisjonen.

Forsinkelser

Koronapandemien har også konsekvenser for kommisjonens arbeid. De er noe forsinket fordi det er begrensninger på fysiske møter og reiser.

– Vi satser på å få gjennomført en så normal undersøkelse som mulig, på tross av de vanskene som ligger knyttet til koronasituasjonen.

Iden antar at arbeidet vil ta noen måneder, og sier det er et omfattende arbeid som venter.

Hvis de i løpet av undersøkelsen avdekker viktige læringspunkter som kommisjonen mener andre kan ha nytte av, vil de dele det med både offentligheten, og målrettet mot kommunene.

– Jeg håper at det å gå inn i de vondeste og vanskeligste hendelsene, som dessverre skjer fra tid til annen i samfunnet, vil gi oss nyttig lærdom. Bare slik kan systemene våre bli bedre.

Det ble tent flere lys og satt ned bamser i fjæra ved Fagereng der fire personer ble hentet opp av sjøen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK