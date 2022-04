– Det er fortsatt betydelig skredfare mange steder i landet, og det er derfor gledelig at det ikke har vært noen flere alvorlige skredulykker så langt i påsken.

Det sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Vegard Eidissen Lindbæk. Han er selv skredmannskap og har sett konsekvensene av å bli tatt av skred på nært hold.

Han mener den rolige starten på påsken viser at folk tar hensyn og unngår skredfarlig terreng etter flere dramatiske skredulykker før påsken.

I forrige uke mistet tre franske turister livet i Lyngsalpene i Troms. Troms er fylket der det går flest snøskred i Norge. I Møre og Romsdal gikk det samme uke åtte skred på en dag.

– Snøskred har enorme krefter, og når vi i redningstjenesten kommer, er det dessverre ofte allerede for sent. Derfor er vi glade for at vi ikke har måtte rykke ut på noen flere ulykker de siste dagene, sier Eidissen Lindbæk.

Også Røde Kors melder om få skader i påskefjellet så langt. Ved 17-tiden skjærtorsdag har vaktsentralene til Røde Kors Hjelpekorps rapportert inn 15 oppdrag. Det er et lavt tall, skriver Roy Worum i landsråd Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

Han mener det kan tyde på at folk er flinke til å følge fjellvettreglene, men minner også om at snøskredfaren ikke er over.

Tvert imot, forteller Emma Julseth Barfod. Hun er vaktleder i snøskredvarslingen hos NVE og sier snøskredfaren er i ferd med å øke.

SoMe video med tips til topptur. Du trenger javascript for å se video. SoMe video med tips til topptur.

– Veldig krevende i store deler av landet

Fredag er det meldt om betydelig skredfare i store deler av landet (faregrad 3). Fra lørdag er det ventet at temperaturene skal stige i Nord-Norge.

Med det øker snøskredfaren, sier Julseth Barfod.

– Vi har et veldig krevende snødekke i store deler av landet. Vi har det vi kaller vedvarende svake lag, som er veldig ustabile lag, høyt i snødekket. Når temperaturen nå stiger, svekkes det allerede ustabile snødekket enda mer.

Vaktleder for snøskredvarslingen hos NVE, Emma Barfod. Foto: Stig Storheil / NVE

På Vestlandet har temperaturene allerede steget skjærtorsdag. Barfod sier det allerede har ført til store naturlig utløste skred der, og at den varmen er ventet å bre seg nordover.

– På lørdag kommer den til Nord-Norge, og da skjer det samme der. Snøen svekkes ytterligere og vi forventer at det blir enda lettere å løse ut skred. Det kan også gå store naturlig utløste skred.

Hun sier det er vanskelig å forutsi når skredene faktisk går, og oppfordrer folk i fjellet til å unngå skredterreng.

For det er de kommende dagene at den virkelig store påskeutfarten til snøkledde fjell skjer.

Vegard Eidissen Lindbæk i Norsk Folkehjelp ber også folk om være ekstra påpasselige.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke varslene nøye hver dag. I tillegg til å se på selve faregraden, er det nyttig å se på symbolene og lese de tilhørende ferdselsrådene.