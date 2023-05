Elektrifisering av Melkøya – NVE anbefaler sjøkabel og jordkabel i tunnel

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land, anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

I innstillingen anbefaler NVE at det gis konsesjon til tiltakene Equinor søker om.

Jord- og sjøkabel

Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunnel på om lag 3,2 km fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya.

NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett.

–Denne nettløsningen berører et veldig begrenset areal, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: Stig Storheil / NVE

Etter NVEs vurdering vil dette alternativet gi minst negative konsekvenser samlet sett, dersom Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land.

I anbefalingen understreker NVE at det ved en eventuell tillatelse settes vilkår om at Equinor utarbeider en detaljplan, som skal drøftes med berørte kommune, fylke og grunneiere.

En detaljplan skal beskrive planlegging og gjennomføring av anleggsarbeid for tiltaket.

Equinor har gitt elektrifiseringsprosjektet Snøhvit Future. Kommunikasjonssjef i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, er foreløpig ordknapp.

– Vi tar beslutningen til etterretning, sier han til NRK Troms og Finnmark.

Kan gi negative virkninger for reindrift

NVE understreker at anleggesarbeidet med tunellåpning og ny transformator samtidig vil kunne gi negative konsekvenser for reinbeitedistriktet. Årsaken er at områdene rundt den planlagte tranformatorstasjonen er viktige beiteområder.

– Det er viktig å redusere ulempene for både miljø og samfunn. Hvis det gis tillatelse til en utbygging anbefaler vi at Equinor samarbeider med Statnett om å tilpasse anleggsarbeidet til reindriftens bruk av området, sier Nordberg.