Brannen på Melkøya: – En av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie

Petroleumstilsynet regner gårsdagens brann på Equinors gassanlegg på Melkøya som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie. Nå blir det gransking av hendelsen.

– En brann av dette omfanget er alvorlig, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.

– Nå gikk det bra med folkene, men det har antageligvis et stort potensial for å kunne gi et stort økonomisk tap og tap av store verdier.

Ulykken kunne også potensielt ha vært farlig for folk ute på Melkøya, ifølge Anda. Også dette vil granskingen av hendelsen avdekke.

Ukjent årsak til brannen

Hendelsen som oppsto på Snøhvit-anlegget mandag kveld utløste full beredskap i Hammerfest. Det tok hele åtte timer før brannen var slukket.

Brannen fører til at all gassproduksjon på Melkøya blir utsatt på ubestemt tid. Hva som er årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

– Det viktigste for oss er å prøve å få en oversikt over hva som har skjedd og hva som utløste hendelsen.

Brannen kommer på toppen av 33 gasslekkasjer siden oppstarten i 2007, og er den mest alvorlige hendelsen på 13 år.

– Vi ser ikke bare på hvilken gnist det var som gjorde at det begynte å brenne, men hva som skjedde før den gnisten oppsto, sier Inger Anda i Petroleumstilsynet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Gjennomfører egen gransking

Equinor ble tirsdag informert om at både Petroleumstilsynet og politiet vil granske og etterforske saken.

Eskil Eriksen i Equinor forteller at de selv vil granske hendelsen for å hindre at det samme skjer igjen. Foto: Equinor

– Vi stiller de ressursene vi har tilgjengelig for å bidra med den informasjonen de har behov for i gransking- og etterforskningsarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Eskil Eriksen.

Samtidig vil de gjennomføre en egen gransking av brannen.

– Det blir et omfattende arbeid. Det viktigste nå er at man får startet granskingen av hendelsesforløpet, og så vil vi komme tilbake til hva potensielle skader er for anlegget, og konsekvenser det har for produksjonen fremover.

Brannen oppsto i en turbin på Equinors gassanlegg i Hammerfest. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Når anlegget har solgt gass for om lag 10 milliarder kroner årlig siden oppstarten i 2007, kan en langvarig stans bli dyr for Equinor.

Eriksen ønsker ikke å gå inn på hvor lang tid deres gransking vil ta, eller hvor lenge det vil være stopp i produksjonen.

– Jeg tror det er viktig at granskingen får identifisert de viktigste utløsende og bakenforliggende årsakene. Det vil vi legge fram på et tidspunkt, sammen med tiltak for å forhindre det. Jeg ønsker ikke å gi noe tidspunkt på det. Det viktigste er en god gransking av hendelsen, sier Eriksen.