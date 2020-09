Politiet fikk klokken 15.41 en melding om at det var åpne flammer i produksjonsanlegget på Melkøya.

På Twitter bekrefter de at det brenner i produksjonsanleggene og at det er fare for spredning. Alt av personell er evakuert.

– Vi har ikke mer informasjon fra stedet nå. Det våre patruljer observerer er at det er kraftigere fakling enn normalt og at det er røyk, sier operasjonsleder Leo Johansen til NRK.

NRKs reporter på stedet sier klokka 16.15 at det ikke lenger er synlige flammer fra brannen, men at det er betydelig røykutvikling.

– For meg ser det ut som at Equinor driver med å pumpe ut masse gass, for å få den ut, fordi de kjører full fyr på fakkelen. Røyken fra selve fakkelen er betydelig tykkere enn den som kommer fra brannen. På brannstedet drives det nå med aktiv slukking, sier Allan Klo.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK