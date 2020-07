Det viser en kartlegging NRK har gjort om hendelsene på LNG-anlegget i Hammerfest, også kjent som Melkøya.

Siden anlegget åpnet i 2007, har til sammen 178 uønskede hendelser blitt rapportert inn til Petroleumstilsynet.

68 av disse går under gasslekkasjer, utslipp eller brannhendelser.

Forbundsleder i sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mener det er altfor mye.

– Dette synes vi er for store tall. Vi forventer at ledelsen både lokalt på Melkøya og sentralt i Equinor setter søkelys på dette og rydder opp, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Hun er glad for at hendelsene ikke har medført alvorlige konsekvenser.

– Det er et mål om nullutslipp med null skader på anlegg og god besparelse på hav og land. Dette er altfor mye, helt klart.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, ber Equinor om å ta en ekstra titt på hva som skjer lokalt på Melkøya. Foto: PRIVAT

– Sikkerhet er førsteprioritet

Anleggsleder ved Hammerfest LNG, Andreas Sandvik, mener antall hendelser virker høyt fordi de har god kultur for innrapportering.

– Vi rapporterer alle hendelser. Selv små ting som skjer på anlegget blir rapportert som et føre-var-prinsipp, sier Sandvik.

Han forteller at de jobber med risikostyring og sikkerhet hver eneste dag.

– Vi har systemer som kvalitetssikrer alle gjøremål på anlegget for å sikre oss at vi opererer sikkert og trygt hele tiden, sier anleggslederen.

Han mener det ikke skal være noen tvil om at anlegget blir driftet på en trygg måte, og at målet er null hendelser.

– Innimellom har vi hatt lekkasjer, men i hovedsak dreier det seg om små hendelser.

Gasslekkasjer, utslipp og brannhendelser ved Hammerfest LNG Ekspandér faktaboks 6. mars 2007: hydrokarbongasslekkasje 29. august 2007: CO₂-lekkasje, anlegg evakuert 17. mars 2008: gasslekkasje 21. august 2008: utilsiktet hydrokarbongassutslipp 20. mars 2009: flytende CO₂ 20. juni 2009: gasslekkasje 21. juni 2009: person utsatt for nitrogengass 15. september 2009: brann i vegetasjon på grunn av strålevarme 30. oktober 2009: eksplosjon, røykutvikling i koblingsboks 6. november 2009: etangassutslipp 12. desember 2009: hydraulikkvæske på sjøen 24. mars 2010: hydraulikkvæske på sjøen 27. mars 2010: oljelekkasje 30. juni 2010: hydraulikkvæske på sjøen 13. november 2010: oljelekkasje 18. februar 2011: åpen flamme fra lysarmatur 19. mai 2011: brann i tape rundt rør i forbindelse med sveising 17. juli 2011: gasslekkasje 06. august 2011: lekkasje fra hydraulikkslange 14. oktober 2011: gasslekkasje. Brann, flamme i turbin 24. oktober 2011: hydrokarbon- og nitrogengasslekkasje 11. januar 2012: lekkasje av hydraulikkolje 14. mars 2012: åpen flamme fra lyspære i lysarmatur 19. mars 2012: forurensing i forbindelse med vedlikehold 30. mai 2012: åpen flamme på systemets co2-ventileringspipe 17. juni 2012: utslipp av brannskum 1. august 2012: hydrokarbongasslekkasje 13. september 2012: hydrokarbongasslekkasje 12. november 2012: forurensing i forbindelse med vedlikehold 29. januar 2013: gasslekkasje på prosesslekter 23. februar 2013: gassutslipp 11. april 2013: gasslekkasje 2. juli 2013: ulmebrann i forbindelse me arbeid med skjærebrenner 6. desember 2013: brann i klimakontrollrom 5. januar 2014: hydrokarbongasslekkasje 6. januar 2014: hydrokarbongasslekkasje 15. mai 2014: kryogenlekkasje (flytende nitrogen) 7. august 2014: gassutslipp, gassalarm aktivert 29. september 2014: hydrokarbongasslekkasje 30. oktober 2014: utslipp av brannskum 8. desember 2014: gasslekkasje 27. januar 2015: hydrokarbongasslekkasje 17. februar 2015: brann i pumpe 16. november 2015: utslipp av ujustert utblandet vaskevann 14. desember 2015: kjemikalielekkasje 8. april 2016: røykutvikling i gassturbin 28. juni 2016: kjølemedieutslipp 29. juni 2016: gasslekkasje 16. august 2016: hydrokarbongasslekkasje 11. oktober 2016: røykutvikling 27. desember 2016: drypplekkasje på innløpsrør 2. februar 2017: hydrokarbongasslekkasje, person eksponert for flytende petroleumsgass Høsten 2017: oljedamputslipp 23. februar 2018: gasslekkasje 17. juni 2018: lekkasje ved lasting av LNG til tankbil 28. juli 2018: LNG-lekkasje 4. november 2018: gasslekkasje 6. desember 2018: brann i kjelerom 28. desember 2018: røykutvikling i klimakontrollrom 14. mars 2019: hydrokarbongasslekkasje 9. april 2019: hydrokarbonlekkasje 23. juli 2019: utslipp av brannskum 28. oktober 2019: gasslekkasje 7. desember 2019: gasslekkasje 7. februar 2020: monoetylenglykollekkasje 13. februar 2020: røykutvikling 18. mai 2020: gasslekkasje 20. mai 2020: metanollekkasje

Andreas Sandvik, anleggsleder ved Hammerfest LNG, mener det ikke skal være noen tvil om at anlegget blir driftet på en trygg måte Foto: Allan Klo

Utskifting av personell

Forbundslederen i SAFE tror hendelsene på Melkøya dreier seg om anleggskompetanse.

– Det er en kjensgjerning at det har i alle år har vært mange som begynner og slutter på Melkøya. Det gjør at man får veldig liten kompetanse til å drifte anlegget i forskjellige situasjoner, sier Rysst.

Hun tror også at det er for få personer med ansvar for driften.

– Hos de fleste bedrifter, også Equinor og på Melkøya, er det forskjell på hva arbeidstaker og arbeidsgiver mener er rett antall hoder, sier forbundslederen.

Hun mener det kan gjøre at man ikke har rett antall ressurser og dertil kompetanse.

Anleggsdirektør Andreas Sandvik mener det er direkte feil at de har for få hoder ute på anlegget, men erkjenner at de i perioder har hatt utfordringer med store utskiftninger.

– Vi har veldig kompetente og erfarne folk på anlegget. Vi har gode systemer og gode prosedyrer for å kunne følge opp anlegget på en best mulig måte, sier Andreas Sandvik.

Andreas Sandvik, anleggsleder ved Hammerfest LNG, sier at alle hendelser på anlegget blir rapportert som føre var, noe som er generelt for hele næringen. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trygg på at sikkerheten ivaretas

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss (Ap), sier at én uønsket hendelse er én for mye. Samtidig har hun stor tiltro til sikkerheten på Melkøya.

– De har en veldig god rapporteringskultur. Som ordfører har jeg jevnlige møter med ledelsen ute på Melkøya.

Næss sier de er åpne om hvordan de jobber med å styrke i sikkerhetskulturen. Og at dersom noe uønsket skulle skje, får hun vite det med én gang.

– Om det er midt på natten eller i helgen, så får jeg en tekstmelding om at det pågår en hendelse. Jeg er veldig trygg på at det jobbes godt og at man tar det på største alvor, sier ordføreren.

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss (Ap), har full tillit til at de som jobber på Melkøya tar sikkerhet på alvor. Foto: Allan Klo / NRK

Kunne endt med alvorlige skader

Ingen har blitt alvorlig skadd knyttet til hendelsene på Melkøya. Men gransking gjort av Petroleumstilsynet har vist at flere situasjoner kunne endt med alvorlig skader.

– Gass på avveie er noe vi ikke skal ha fordi en gasslekkasje kan føre til en eksplosjon hvis det blir antent. Dette er det vi kaller for storulykkepotensial, sier pressekontakt ved Petroleumstilsynet, Øyvind Midttun.

Tilsynet legger fram årlige rapporter om situasjonen i næringen. Ifølge Midttun har antall gassutslipp og -lekkasjer holdt seg stabilt over tid.

– Ser vi på de siste ti årene har det vært innenfor det forventede intervallet. Selvfølgelig er det variasjoner fra år til år, men det er innenfor det en kan forvente, sier han.