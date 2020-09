Tillitsvalgt beskriver Melkøya-brann som svært alvorlig

En brann med åpne flammer på et gassanlegg er svært alvorlig, medgir Hilde-Marit Rysst. Hun er forbundsleder i SAFE, en av fagforeningene på Equinors gassanlegg i Hammerfest.

– På det verste er det en total utslettelse av hele anlegget, med muligheter for personskader og dødsfall hvis det tok helt av, en fullstendig eksplosjon, sier hun, og legger til:

– Det her er veldig, veldig alvorlig. Det her må vi til bunns i og en sånn situasjon skal vi aldri ha i vår bransje.

Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i Safe. Fagforeninga vil nå holde tett kontakt med Equinor i granskinga av mandagens brann på Melkøya i Hammerfest. Foto: PRIVAT

Alvorlig hendelser på Melkøya

Årsaken til mandagens storbrann på Melkøya er foreløpig ukjent. Anlegget har nettopp gjenopptatt driften etter fire uker med vedlikeholdsarbeid. Det var en turbin som brant, og politiet fryktet spredning til andre turbiner i nærheten.

Senest i sommer satte NRK søkelys på de mange alvorlige hendelsene som har vært registrert på gassanlegget siden oppstarten i år 2007.

Siden i sommer har antall utrykninger til anlegget økt ytterligere, og nå sist en storbrann. Rysst i Safe viser til oppslagene i sommer, og tror det kan være flere årsaker til at det nå brant.

– Det var lite bemanning, ble det sagt fra arbeidstaker-siden. Høy utskiftning av personell, sånne ting vil alltid være en del av bilde. Ting henger jo sammen, så vil tro det kommer fram mange feilkilder, det er ikke bare en ting som har skjedd, sier Rysst.

Etterslukking pågår mandag kveld på Melkøya i Hammerfest. Du trenger javascript for å se video. Etterslukking pågår mandag kveld på Melkøya i Hammerfest.

Også Equinors konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Safe kaller situasjonen dramatisk.

– Dette ser jeg på som veldig dramatisk, ja. Det skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, det er livsfarlig, sier han til VG.

Politiet fikk klokken 15.41 mandag melding om at det var åpne flammer i produksjonsanlegget på Melkøya. Ved 19-tiden mandag kveld var brannvesenet nå driver etterslukking.

Fortsatt ryker det fra produksjonsanlegget på Melkøya. Mandag kveld jobber nødetatene på stedet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Anlegget er stengt ned

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Anlegget er nedstengt i henhold til rutinene, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Eskil Eriksen, til NRK.

Hvor lenge produksjonen må opphøre vil Eriksen ikke spekulere i.

– Det er for tidlig å si hva som er konsekvensen av dette og hvilke skader som er på anlegget, sier han.

– Når det kommer til årsaken er det også for tidlig å si hva som har skjedd. Nå jobber vi sammen med nødetatene for å få slukket brannen, og så skal vi gå inn i årsakssammenhengene når vi har fått oversikt over situasjonen.