– Vi er bekymret for barn og unges psykiske helse og det psykososiale miljøet.

Slik begrunner ordfører i Berlevåg kommune Rolf Laupstad tiltaket som er satt inn.

For mens smittetallene rundt om i Norge øker, har det vært null koronasmitte i Finnmarks-kommunen.

Derfor har Berlevåg besluttet å åpne ungdomsklubben og idrettshallen for trening for barn fra 1. klasse til 10. klasse.

Dette strider mot de nasjonale anbefalingene som kom 4. januar. Der het det at alle fritidsaktiviteter burde utsettes i to uker. Dette ble gitt som en anbefaling, ikke som en regel.

Mer angst og ensomhet

Flere undersøkelser viser at bekymringen i Berlevåg er helt reell.

Allerede i juni i fjor viste det seg at ungdom hadde dårligere livskvalitet under pandemien. Forskerne advarte mot at det kunne gi utslag i angst og depresjoner.

Flere steder har skolehelsetjenesten rapportert om økt pågang fra ungdom som sliter.

Ordføreren i Berlevåg mener han er på trygg grunn når han trosser de nasjonale anbefalingene og satser på å motvirke ensomhet blant de unge.

– Vi kom frem til at vi har muligheter til å gjøre lettelser for barn og unge for å gi dem et tilbud og noe å gjøre på ettermiddagene, sier Rolf Laupstad.

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad mener det er viktig å gi ungdommen i Berlevåg en møteplass. Foto: Knut-Sverre Horn

Kjærkomment tiltak

I kommunen er det 63 skolebarn. Laupstad forklarer at hvert trinn har blitt delt inn i kohorter, slik at det er de samme barna som møtes på skolen, i idrettshallen og på ungdomsklubben.

10.-klassingen Oskar Løkka Hansen er glad for kommunens prioritering.

– Nå kan vi dra på klubben å ha det morsomt i lag istedenfor å bare sitte hjemme, sier 15-åringen.

Han sier det vil bli lettere å holde seg i aktivitet og påpeker at klubben har andre tilbud og muligheter enn det ungdommene har hjemme.

10.-klassing Oskar Løkka Hansen er glad for å kunne gå på ungdomsklubben igjen. Foto: PRIVAT

Selv har ikke Løkka Hansen kjent så mye på ensomhet under pandemien, men er glad for å kunne drive med fotball og badminton innendørs igjen.

– Det er kjempeviktig med de sosiale møteplassene man har. Jeg tror at barn og unge har sittet altfor mye hjemme alene i koronatiden, sier Beate Olsen. Hun jobber som veileder for 13–16-åringene i kommunen.

Beate Olsen, LOS-veileder i Berlevåg kommuner mener tiltaket er kjærkomment for barn og unge i kommune. Foto: Privat

Ingen smitte

Olsen syns det er bra at kommunen tar egne vurderinger ut fra egen smittesituasjon og de nasjonale anbefalingen.

– Dette er et så viktig tiltak for dem det gjelde. At barna og ungdommen får lov å møtes på fritida.

Ordfører Laupstad håper at kommuner i samme situasjon kan inspireres av Berlevåg for å lette på hverdagen til barn og unge.

– Vi har gjort denne vurderingen og landet på at vi ønsker å gjør dette for barna i Berlevåg.