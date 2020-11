Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sist uke stengte flere videregående skoler over hele landet etter utbrudd av koronavirus.

Helen Barrack er elev ved Bodø videregående skole. Hun tror mange er bekymret, selv om de ikke snakker åpent om det.

– Det er en klasse som er i karantene, jeg tror mange er bekymret. Jeg er jo en av dem som er bekymret. Det er bra at skolen er stengt. Om vi må på skolen, kommer jeg til å dra for å ikke få fravær, men jeg kommer nok til å holde avstand.

Hun går selv på helsefag ved skolen, hvor hun mener tiltakene er ekstra viktige.

– Vi har fått mye smitte. Det er like greit, slik at det ikke sprer seg enda mer. Det er bedre at skolen stenger, enn at vi setter oss i fare. Vi som går helse er jo ute i praksis og møter eldre og folk med underliggende sykdom. Det er bra at det tas hensyn til det.

Sist uke stengte flere videregående skoler dørene. Elevrådsleder Precious Uwadie ved Bodin videregående tror flere har begynt å forstå alvoret:

Skolehelsetjenesten: – Veldig mange henvendelser

Fagleder Audhild Krogstad i Bodø sier de får mange og til dels alvorlige henvendelser fra unge som sliter.

– Vi får veldig mange henvendelser. En god del går på ensomhet, der er redde for å bli isolerte, sosial isolasjon. Så er det også mer vanlige henvendelser. Det går på nedstemthet, depresjon, engstelse og konflikter.

– Hva er de mest alvorlige henvendelsene dere får?

Fagleder Audhild Krogstad sier de får svært mange henvendelser fra unge etter koronatiltakene ble strammet til. Foto: Privat

– De mest alvorlige henvendelsene vi får er når ungdom får så mørke tanker at de sliter med å se for seg et liv fremover eller selvmordstanker. Det er det aller mest alvorlige.

Hun sier at de følger opp de mest sårbare svært tett og holder kontakten per telefon, eller inviterer dem til helsesykepleiers kontor. Hun har likevel en oppfordring til foreldre:

– Et råd jeg vil gi er å være raus og forståelsesfull. Sett inn et ekstra gir på tålmodigheten. Se etter tegn. Hvis du er bekymret; spør.

Det er ikke bare i Bodø skolene stenges. Sist uke ble også landets største ungdomsskole stengt etter korona-utbrudd.

– Ikke like lett som folk skulle tro

Theodor Røshagen (17) er også elev på Bodø videregående skole. Han sier ungdommene tar koronatiltakene på ulike måter.

– Det er mange som tar til seg reglene som har kommet, de stenger seg litt mer av for folk, og holder seg mer isolert. Så er det jo de som fortsatt drar på fest, sier han.

Røshagen har stor forståelse for at noen har det veldig vanskelig.

Theodor Røshagen har forståelse for at flere synes det er vanskelig om dagen. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er ikke like lett som folk skulle tro. Mange går ned i karakterer for eksempel fordi de ikke greier å yte like bra hjemmefra, sier Røshagen.

Selv er han både bekymret, men samtidig ikke.

– Jeg er bekymret fordi det er en global greie, og dette er ikke en ting vi kan ta lett på eller overse. Jeg synes skolene har tatt det veldig bra. I stedet for å vente til det faktisk treffer, tar vi det ned litt etter litt, sier han.