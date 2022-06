Befal dømt til fengsel for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå sex

Mannen, som har lang fartstid i Forsvaret, var også tiltalt for å ha sendt meldinger med seksuelt krenkende innhold.

Den kvinnelige kollegaen er betraktelig yngre enn han, og også av lavere militær rang.

Det var imidlertid to vidt forskjellige forklaringer som ble gitt da saken ble behandlet i retten.

Mannen erkjente ikke straffskyld, og nektet for for å ha misbrukt stillingen sin. Han sa i retten at det var kvinnen som kom med tilnærmelser mot han.

Mannen dømmes til fengsel i seks måneders og må betale 60 000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg må han betale saksomkostningene.

Dette dømmes han for: Ekspandér faktaboks Straffeloven § 295, jf. straffeloven § 16 for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Subsidiært: Straffeloven § 297 for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

– Viser at uønskede hendelser bør varsles om

– Min klient mener dommen er riktig. Hun mener også at dommen viser at det bør varsles om uønskede hendelser.

Kvinnens bistandsadvokat, Ingunn Tøllefsen. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Det sier den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Ingunn Tøllefsen. Hun forteller at kvinnen er lettet over at rettssaken nå er over.

Da saken var oppe for retten ba aktor om ni måneders fengsel. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om 65.000 kroner i oppreisning.

Også aktor er fornøyd med dommen.

– Jeg er fornøyd med at tingretten har vært enig i påtalemyndighetens vurdering av bevisene, sier aktor Linn Rognli Hansen.

Hun sier det blir opp til statsadvokaten å vurdere om straffeutmålingen skal ankes eller ikke.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Aktor i saken, Linn Rognli Hansen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Grovt, seksuelt språk

Hendelsen det er snakk om, skal ha funnet sted i en militærleir i Indre Troms i juni fjor. Tiltalte var under en sosial sammenkomst blitt takket av i sin stilling.

Etter å ha drukket og danset i messen i den aktuelle leiren, dro både fornærmede, tiltalte, og en rekke andre personer hjem til kvinnen.

Kvinnen forklarte at da hun gikk inn på soverommet sitt for å skifte fra uniform til sivilt, var mannen allerede der.

Kvinnen sa at mannen, som hun fram til da hadde hatt et langvarig og godt kollegialt forhold til, begynte å snakke et veldig grovt, seksuelt språk til henne.

Hun forsøkte å «deeskalere» situasjonen ved å forholde seg rolig, men samtidig si nei og be han forlate rommet.

Hun var redd han kunne ødelegge noe for henne dersom hun tilkalte noen av de andre som var til stede i huset.

Senere samme natt fortalte hun de andre festdeltakerne om opplevelsen hun hadde hatt. En mannlig kollega oppfordret henne til å varsle saken inn til Forsvaret.

Saken ble senere oversendt det sivile politiet og etterforsket videre der.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle bli med i en sånn sak. Det føles veldig ubehagelig. Men jeg har lyst til å si fra som kollega, det har vært min tanke, sa kvinnen i retten.

Rekordmange varsler til Forsvaret

NRK har den siste tiden fortalt om flere varslingssaker i Forsvaret, der også ledere har fått varsler mot seg.

Befal i Forsvaret har vært anklaget for alt fra seksuell trakassering og mobbing, til brudd på sikkerhetsklarering, uten at det skal ha fått konsekvenser.

Fagforeningene mener at varsler ikke blir tatt nok på alvor og kalle dette en ukultur.

Etter NRK sine avsløringer har det kommet rekordmange varsler til Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har varslet oppvask i etterkant av varslingssakene.