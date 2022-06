Det var to vidt forskjellige forklaringer som ble gitt i retten torsdag.

Dersom mannen blir dømt i det mest alvorlige tiltalepunktet, er strafferammen inntil seks års fengsel.

Mannen, som er betydelig eldre enn kvinnen, nektet for å ha vært i et maktforhold overfor henne. Han erkjenner heller ikke å ha opptrådt slik han er tiltalt for.

Hendelsen det er snakk om, skal ha skjedd en natt til lørdag, etter en sosial sammenkomst på messa i den aktuelle leiren i Indre Troms. Der tiltalte var blitt takket av i sin stilling.

På sammenkomsten ble det nytt alkohol.

Mannen er tiltalt for flere forhold. Det mest alvorlige er at han skal ha misbrukt sin stilling i forsøk på å skaffe seg seksuell omgang.

Han skal også ha forsøkt å få noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, ved å misbruke sin stilling, et avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Han er også tiltalt for å ha sendt tekstmeldinger med seksuelt krenkende innhold. Her erkjenner han de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen har tidligere uttalt at kvinnen som er fornærmet i denne saken, er fornøyd med hvordan Forsvaret har opptrådt etter at saken ble varslet inn. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Føles ubehagelig

Etter å ha drukket og danset i messen i den aktuelle leiren denne junikvelden i fjor, dro både fornærmede, tiltalte, og en rekke andre personer hjem til kvinnen.

Kvinnen forklarte at da hun gikk inn på soverommet sitt for å skifte fra uniform til sivilt, var mannen allerede der.

Hun beskrev videre hvordan han kom med tilnærmelser, og at hun forsøkte å «deeskalere» situasjonen ved å forholde seg rolig, men samtidig si nei og be han forlate rommet.

Hun var redd han kunne ødelegge noe for henne om hun ropte på noen av de andre som var i huset.

Senere samme natt fortalte hun de andre festdeltakerne om opplevelsen hun hadde hatt, og ble oppfordret av en mannlig kollega til å varsle saken inn til Forsvaret.

Det gjorde hun, og etter et avhør av Militærpolitiet, ble saken oversendt det sivile politiet og etterforsket videre der.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle bli med i en sånn sak. Det føles veldig ubehagelig. Men jeg har lyst til å si fra som kollega, det har vært min tanke, sa kvinnen i retten.

Overmaktsforhold eller ikke

NRK har den siste tiden fortalt om flere varslingssaker i Forsvaret, der også ledere har fått varsler mot seg.

I dette tilfellet er det ikke noen direkte kommandolinje mellom fornærmede og tiltalte, men mannen har en langt høyere grad enn henne, og i retten omtalte han seg selv som en rådgiver og en kulturbærer.

Påtalemyndigheten må legge frem bevis, ikke bare for at et overmaktsforhold har vært til stede, men også at mannen hadde til hensikt å fullbyrde sitt forsøk på å skaffe seg seksuell omgang.

Kvinnen viste til at mannen flere ganger har stått foran befalet og frontet Forsvarets kjerneverdier, som er respekt, ansvar, mot og lojalitet.

– Det var han jeg ville gått til om jeg hadde fått problemer og måtte gå høyere opp enn på mitt nivå. Da ville jeg ha tatt det med han. Derfor er det ekleste av alt at det var nettopp han som gjorde disse tingene, sa kvinnen i sin forklaring.

Det kvinnelige befalet hadde fire venninner med seg i retten. Også de er ansatte i Forsvaret. Kvinnen valgte å sitte på tilhørerbenken i lag med dem under rettsforhandlingene.

Kristina Aastrøm forsvarer det mannlige befalet som er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling i forsøk på å oppnå seksuell omgang med en kvinnelig kollega av lavere rang. Foto: Linda Pedersen / NRK

Innrømmer meldinger

Da mannen senere forklarte seg i Nord-Troms og Senja tingrett hadde han en helt annen versjon av hva som hadde foregått hjemme hos fornærmede den aktuelle kvelden.

Han fortalte at det var kvinnen som hadde invitert han inn på rommet sitt.

Der skal hun ha innledet samtaler av seksuell karakter, noe han syns var svært spennende. Dette var noe han, på hans alder, ikke var vant til, forklarte han, og derfor ville han oppleve mer av dette da han kom hjem om natten.

Mannen innrømmet at han hadde sendt seksualiserte meldinger til kvinnen etter at han kom hjem, men også her nekter han straffskyld.

– Jeg følte at det var ufarlig, ut fra det vi hadde snakket om tidligere på kvelden, forklarte han.

Mannen nekter for at han var i en maktposisjon overfor kvinnen. Han måtte også svare på aktor Linn Rognli Hansens spørsmål om påståtte episoder av upassende opptreden med fem andre kvinnelige ansatte i Forsvaret. Alle disse episodene ble avvist av tiltalte.

Det er innkalt ni vitner i saken. To dager var satt av til rettsforhandlingene.

Subsidiært ønsker påtalemyndigheten å tiltale mannen for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.