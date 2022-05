Hovedverneombud i Hæren: – Gammel ukultur i Forsvaret

Majoren anket saken til både lagmannsretten og Høyesterett, men vant ikke fram. Dommen ble stående, og han måtte sone fengselsdommen på 36 dager.

NRK har vært i kontakt med mannen, informert om at saken hans blir omtalt og tilbudt ham å gi intervju eller kommentarer for å dele sitt syn på saken. Mannen ønsker ikke å stille til intervju og viser til hensynet til familien.

Han opplyser at han har redegjort for saken både for rettssystemet og Forsvaret som arbeidsgiver. Samtidig gjør han det klart at han fortsatt mener at han ikke har gjort det han er dømt for.

– Domsavgjørelsen i saken det refereres til er jeg uenig i, og den er derfor sendt til ny vurdering i gjenopptakelseskommisjonen, skriver han i en e-post til NRK.

Han uttaler også dette om Solhaugs opplevelser i den samme e-posten:

– Det er likevel viktig for meg, å igjen si, at jeg er veldig lei meg for hvordan vitnet opplevde våre samtaler i januar 2019.