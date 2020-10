Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens pengene renner ut i form av økte kostnader til kommunene som følge av koronatiltak, er det lysglimt å spore.

Alta kommune har spart 10 millioner siden 12. mars ved at ansatte har holdt seg på kontoret i stedet for å fly landet rundt på møter, kurs og konferanser. Det tilsvarer prisen på 10–15 kommunale sykehjemsplasser.

Rådmann i Alta, Bjørn- Atle Hansen, tror trenden vil vedvare og ikke bare gjelde for kommunen han selv styrer.

– Jeg tror den langvarige effekten av dette er at man i alle typer virksomheter i landet har lært seg å bruke digitale hjelpemidler som følge av koronapandemien og at man vil fortsette med det, sier Hansen.

Han tror en rekke møter der man før bestilte flybillett på autopilot, vil være en saga blott.

– De to-tre timers lange møtene kommer til å bli digitale på varig basis, sier Hansen.

Rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen, sparer penger på mindre reiseaktivitet. Foto: Alta kommune

Lange avstander

200 mil unna Oslo, i Sør-Varanger kommune, bekrefter assisterende rådmann Arnulf Ingerøyen at også deres reisebudsjett har krympet betraktelig siden midten av mars.

– Vi har normalt store utgifter forbundet med reisevirksomhet. Det koster å reise, ikke bare til Gardermoen, men og til Alta og andre steder i Finnmark er det lange avstander og billettene er dyre, sier rådmannen.

Færre stressede

Daglig leder i HR Norge, landets største medlemsorganisasjonen innen HR og ledelse, Even Bolstad, mener koronapandemien vil gi varig endring på samfunnet vårt.

– Det kommer til å skje et eller annet med hodene våre og med reisebudsjettene, sier Bolstad.

– De stressede menneskene som reiser ut på morgenen og kommer hjem om ettermiddagene, de kommer det til å bli færre av.

Han har snakket med en rekke direktører både i privat og statlig virksomhet, som ifølge Bolstad alle er enige om en ting:

– Vi kommer aldri tilbake dit vi var før pandemien.

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, tror arbeidslivet er endret for alltid som følge av koronapandemien. Foto: HR Norge

– Dårlig nytt for flyselskapene

Bolstad mener at noen ganger er det nødvendig å møtes ansikt til ansikt.

– Særlig når man skal jobbe i lag over tid er det viktig å møtes først for å danne en relasjon, så kan man gå over til det digitale.

Det paradoksale med digitale møter er at det og kan skape større nærhet i en stor organisasjon.

– Når du møtes digitalt er avstand irrelevant, sier Bolstad.

– Vi ser bare i egen organisasjon at vi har langt flere som kobler seg på våre møter fra Vestlandet og fra Nord-Norge nå som vi er begynt å benytte Teams. Så det er en sterk og tydelig positiv effekt med koronaen.

HR-sjefen mener at det er verdt å merke seg hvilken effekt dette har på klimaet.

– Miljøeffekten er helt åpenbar positiv. Så det er dårlig nytt for Widerøe, SAS og Norwegian. Når vi kommer ut av koronatida, vil vi være mye mer selektive på hva vi kommer til å hive oss på av flybilletter.