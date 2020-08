Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For 2,8 millioner nordmenn har koronaperioden hatt positive effekter for den personlige økonomien.

Tall fra Virke viser at 95 prosent av dem som er yrkesaktive i landet har mer penger til overs.

Det skyldes blant annet at renteutgiftene og strømprisen er lavere, og at man har spart penger som ellers hadde gått til utenlandsreiser og restaurantbesøk.

Nå øker forbruket av varer, noe man ser på omsetningsveksten som har fortsatt fra forrige måned og inn i de første ukene i august.

Varehandelen vokser

FLERE KUNDER: Anne Kristine Herje fra Frelsesarmeen merker at flere besøker kjøpesenteret. Foto: Peder Bergholt/NRK

Det merker de på Storo storsenter i Oslo, der de har sett oppgang på 7,5 prosent mot samme måned i fjor.

– Vi kjenner at det fra gang til gang blir mer normalt. Folk er ikke fullt så redde som før, sier Anne Kristine Herje, som har god oversikt over senteraktiviteten der hun står på jobb for Frelsesarmeen to dager i uka.

Tall viser at det er salget av oppussingsartikler som øker mest.

MER PENGER TIL VARER: Ivar Horneland Kristensen fra Virke sier at varehandelen har økt. Det skyldes at flere har bedre råd. Foto: PEDER BERGHOLT/NRK

– Varehandelen har skutt fart fordi vi bruker mindre penger på tjenester, reiser og kulturopplevelser, sier direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Har man jobb, har man det bedre

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum forteller at stort sett alle de som ikke har mistet jobben har fått det bedre økonomisk.

– De fleste av oss har gjeld, og ettersom rentene har blitt lavere, har man fått frigjort penger. Jo mer gjeld man har, jo bedre har man fått det, relativt sett, sier Jullum.

BEDRE I JOBB: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum sier at stort sett alle de med jobb har det bedre økonomisk. Foto: PEDER BERGHOLT/NRK

Men situasjonen ser ikke like rosenrød ut for alle. Mens 2,8 millioner har fått det bedre, har over 200.000 har fått det verre.

– De store forskjellene er mellom de som er i jobb og de som ikke er i jobb, slik det alltid er. Forskjellen er nå forsterket, men så er det heldigvis midlertidig for en god del av disse. Forhåpentligvis vil mange vende tilbake i jobb, sier Jullum.

Ivar Horneland Kristensen fra Virke tror det vil ta tid.

– Derfor må vi skape jobber og omstille for å få tryggere jobber fremover, sier han.