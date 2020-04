Norske kommuner har allerede hatt koronautgifter på over en milliard

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunaldepartementet har bedt om en oversikt over hvor mye ekstra penger kommunene har brukt som en direkte følge av koronasituasjonen.

NRK har gått gjennom tallene kommunene har sendt ut. Totalt regner de med å ha hatt godt over 900 millioner kroner i ekstrautgifter i perioden fram til 31. mars.

I tillegg regner de med å bruke nesten en milliard kroner ekstra hver måned framover.

Siden vi nærmer oss slutten av april, betyr dette at kommunene allerede har hatt koronautgifter på godt over en milliard kroner.

Tallene er usikre, for kommunene er bedt om grove anslag. Det er også forskjeller på hvordan kommunene har regnet ut beløpene, og ikke alle kommunene har svart.

Må ta opp lån

Helse- og omsorgstjenester, og vikarer for ansatte i karantene, utgjør en stor del av de ekstra utgiftene. I tillegg kommer blant annet smittevernutstyr, sosialhjelp og renhold.

– Det er ingen tvil om at kommunene merker dette på kroppen. Situasjonen er nær kritisk noen steder, sier fylkesmann i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen.

BETYDELIGE TAP: Fylkesmann i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen, sier koronakrisen er tøff for kommunene. Foto: Henrik Bøe / NRK

Flere kommuner som allerede slet økonomisk, har sett seg nødt til å ta opp lån for å kunne betale regningene.

Horten og Midt-Telemark kommuner oppgir at de kanskje hadde gjort dette uansett. Men de ekstra koronautgiftene gjør situasjonen enda vanskeligere.

– Vi måtte øke kassakreditten fra 20 til 40 millioner kroner. Det er et alvorlig signal, sier ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland.

Snur alle steiner

En annen kommune med en allerede presset økonomi, er Kinn i Vestland. Den nye sammenslåtte kommunen må snu alle steiner for å kutte 75 millioner kroner på få år. Koronakrisen gjør vondt verre. Totalt ligger merkostnadene i Kinn på 2,3 millioner kroner.

– For hver uke som går, så er det estimert at vi vil bruke 325.000 kroner mer enn det vi ellers ville ha brukt, sier rådmann Terje Heggheim til NRK.

STRAM ØKONOMI: Rådmann i Kinn, Terje Heggheim, sier situasjonen er vanskelig. Foto: Bård Siem / NRk

– Hva kan du si om presset det skaper i Kinn?

– Vi må jo snu hver krone til vanlig. I en stram kommuneøkonomi, er dette en utfordring.

Setter sin lit til regjeringen

Heggheim er glad for at regjeringen så tidlig kartlegger kommunenes koronautgifter.

– At de går ut nå, synes jeg er flott, fordi det reduserer uvissheten mange kommuner kan sitte med. Jeg opplever at styresmaktene tar også denne delen av situasjonen på alvor, sier han.

Mandag ble det klart at regjeringen overfører 6,15 milliarder kroner til kommunene og fylkeskommunene.

Kommunene NRK har snakket med er fornøyd med overføringene hittil, men sier det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir dekket framover. I tillegg til økte utgifter, har kommunene reduserte inntekter.

– Vi er veldig opptatt av at vi blir fullt ut kompensert, sier kommunedirektør i Horten, Ragnar Sundklakk.

Kommunenes ekstrautgifter knyttet til koronasituasjonen (grove anslag) Fylke Ekstra utgifter hittil Ekstra utgifter per måned framover Agder 26 millioner (per 31. mars) Ikke oppgitt Innlandet 130-140 millioner (per 31. mars) 180-190 millioner Møre og Romsdal 99 millioner (per 31. mars) 40 millioner Nordland 42 millioner* 42 millioner* Oslo og Viken 208 millioner (per 31. mars) 232 millioner Rogaland 131 millioner (per 31. mars) 123 millioner Troms og Finnmark 56 millioner (per 31. mars) 90 millioner Trøndelag (utvalg på 5 kommuner) 40 millioner (per 17. april) 49 millioner Vestfold og Telemark 75 millioner (per 12. april) 76 millioner Vestland 85 millioner (per 14. april) Ikke oppgitt

* Nordland har ikke oppgitt tall for hver kommune. I stedet har de oppgitt cirkatall for én måned, basert på kommunestørrelse. NRK har lagt sammen tallene basert på størrelsen på et utvalg kommuner i Nordland. Det reelle beløpet er trolig høyere.