– Når en vanlig ansatt har rota med en reiseregning får han advarsel og blir truet med oppsigelse. Her kan de sette en hel bedrift på spill, flere hundre milliarder, og da skal de bare lære, sier Teige til NRK.

Bjørn Asle Teige er leder for fagforeningen SAFE i Equinor. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bakgrunnen for utsagnet er flere kritiske artikler i Dagens Næringsliv om Equinors, tidligere Statoils, USA-satsing. Satsingen var alt annet enn vellykket. Staten eier 67 prosent av Equinor, og saken får nå politisk etterspill.

Snublet i skifer

I perioden 2008 til 2013 gjennomførte Equinor flere mislykkede investeringer i olje- og gassvirksomhet på land. Investeringene ble særlig rammet av oljeprisfallet i 2014. I tillegg har DN avdekket sløsing, rot med betalinger og store mangler på internkontroll.

– En blir jo litt flau. Det er den dårligste investeringen vi noen gang har hatt, sier Teige.

Samlede tap i USA er i dag bokført til 200 milliarder kroner. Equinor mener at realitetene er litt bedre, blant annet på grunn av en ikke-bokført skattefordel på 40 milliarder kroner.

Equinor har også opplyst at selskapet i 2014 satte i gang et «omfattende forbedringsarbeid» etter ha avdekket internkontrollutfordringer og et for høyt kostnadsnivå i USA.

Mener konserndirektør Reitan må gå

Teige sier han og flere andre tillitsvalgte advarte toppledelsen mot å gå inn i olje- og gassvirksomhet på land i USA.

I HARDT VÆR: Tidligere finansdirektør, nå direktør for utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor, Torgrim Reitan. Foto: Trond Isaksen / Equinor

– I perioden fra 2010 og utover advarte vi mot disse store oppkjøpene i USA. Det var ting vi ikke hadde greie på egentlig, sier Teige i dag.

Han mener det er tre personer som må bære hovedansvaret for at ting gikk så galt som det gjorde:

– I denne perioden dette skjedde var det en trio som holdt på. Det var Helge Lund som var sjef, det var strategisjefen John Knight og det var finansdirektør Torgrim Reitan. De to første har sluttet frivillig, sier Teige.

Lund ga seg som toppsjef i Statoil i oktober 2014, mens John Knight sluttet i selskapet i starten av 2019. Reitan var finansdirektør fra 2010 til 2015, da tok han over som leder av USA-virksomheten. I 2018 ble han utnevnt til konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt.

– Det ville forundre meg om han jobber her i 2021, sier Teige.

Han sier dette ikke bare er hans personlige mening, men at mange i selskapet mener Reitan bør trekke seg.

Equinor-sjefen: – Har fortsatt min tillit

FORSVARER REITAN: Equinor-sjef Eldar Sætre har ingen planer om å sparke sin kollega i toppledelsen. Foto: Hallvard Norum / NRK

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor har derimot ingen planer om å be Reitan om å trekke seg:

– Torgrim Reitan er en viktig person i min ledergruppe i dag. Det var han jeg sendte til USA for å lede USA-virksomheten i 2015 og rydde opp i de utfordringene vi hadde. Dette har Torgrim levert kraftfullt på, og vi har en helt annen situasjon i dag når det gjelder lønnsomhet og internkontroll, sier Sætre til NRK.

– Han hadde min tillit den gang og han har min tillit fortsatt, legger han til.

– Du var selv finansdirektør på den tiden. Hvorfor skal du og andre ledere, som satset og tapte i USA, fortsette i toppjobbene?

– Det var en samlet konsernledelse, jeg var en del av den konsernledelsen og har vært det siden 2003. Vi mente det var en riktig strategi, en riktig satsing. Det var en stor ressurs og ny teknologi som gjorde det mulig å utvinne denne ressursen. Vi mente det var riktig og at vi betalte fornuftige priser den gangen.

Sætre mener det var en «helt annet tid», at oljeprisen lå rundt 100 dollar fatet og at den var forventet å holde seg på det nivået.

– Men så taper dere 200 milliarder. Hvem tar ansvaret for det?

– Det er et ansvar som selskapet må ta. Disse beslutningene går langt tilbake i tid, og beslutningene må ses i lys av den situasjonen vi hadde den gangen, sier Sætre.

Når det gjelder advarslene fra fagforeningene, sier Sætre at ledelsen registrerte at det var «ulike synspunkter» blant de tillitsvalgte på satningen i USA.

Politisk etterspill