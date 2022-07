Norwegian-billetter til værs: – Skammelig!

– Å øke prisen for én reisende fra Trondheim til Tromsø med 6000 kroner på ett døgn, er skammelig, sier Aleksandersen til NRK.

4. juli brøt forhandlingene mellom SAS-ledelsen og pilotene sammen. Samme dag gikk rundt 900 piloter ut i strek.

I kjølvannet av avlyste avganger, har Norwegian skrudd opp prisene på sine flybilletter. Og da spesielt mellom nord og sør.

– Skummer fløten

Åge og Sambandet skal spille på Midnattsrocken i Lakselv i kveld. Da billettene nordover for de 20 i crewet skulle bestilles denne uka, fikk de hakeslepp.

Billettene, som dagen før hadde kostet 9000 kroner for én person tur-retur Trondheim – Tromsø, kostet plutselig over 15.000 kroner! Dette ville gitt en merkostnad for bandet på 120.000 kroner.

Åge Aleksandersen reagerer på at Norwegian har økt flybillettprisene med 67 prosent på et døgn. Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

– Streik er lovlig, og vi kan ikke si så mye på det. Men de som skummer fløten av dette høster ikke akkurat respekt. Her handler det om å utnytte folk som har det vanskelig og prøver å komme seg fra et sted til et annet.

Vanskelig kabal

For Åge og Sambandet var det uansett ikke aktuelt å reise med Norwegian. Flyselskapet hadde ikke flere billetter igjen. Redningen ble Widerøe.

– Vi bor på forskjellige steder og det var derfor en vanskelig kabal å legge. Nå er vi kommet velberget frem alle mann til Tromsø, sa Aleksandersen, da vi snakket med han i formiddag.

– Vi har brukt cirka 200.000 kroner på flybillettene. For oss var det ikke noe alternativ å avlyse. Vi ville vise arrangørene den respekten de fortjener, og da driter vi i Norwegian. Det koster flesk, men vi gleder oss, sier Aleksandersen.

– Finner ikke ord

Aleksandersen la tidligere denne uka ut et innlegg på Facebook hvor han tar et oppgjør med mentaliteten i Norwegian.

Der drar han blant annet frem at staten ved flere anledninger har brukt fellesskapets midler til å hjelpe både Norwegian og SAS. Sist Norwegian fikk hjelp var i 2021, i forbindelse med koronapandemien.

– Den gangen fikk flyselskapet over en milliard kroner. Jeg regner med at de som sitter på pengesekken et eller annet sted, merker seg det som nå skjer.

Og at det skal være så mye ekstra dyrere å reise nordover, finner jeg nesten ikke ord for, sier Aleksandersen.

– Naturlig økning

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Grete Roald, hevder at Norwegian ikke bevisst setter opp prisene isolert sett som følge av streiken i SAS.

– Flybillettprisene er dynamiske og styres av tilbud og etterspørsel. Når det er ekstremt stor etterspørsel etter flybilletter og få ledige seter, slik det har vært i det siste, er det naturlig at prisene går opp, sier hun.

– Vi har ingen intensjon i å sko oss på at SAS er i en vanskelig situasjon. Prisene styres av et system som bruker algoritmer i utregningen.

– Men kan ikke dere overstyre systemet og senke prisene?

– Det vet jeg faktisk ikke hvordan foregår, sier Roald, som understreker at dette er noe hun ikke har faktakunnskap om.

– Prisene på flybillettene styres av tilbud og etterspørsel. Ikke om det er streik i SAS, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Grete Roald. Foto: Thomas Brun

Sprengt kapasitet

Roald sier at prisene på flybillettene mellom nord og sør, vil holde seg høye en stund. Årsaken er at de mellom landsdelene har få flyvninger og følgelig stor rift om flysetene.

Og dette vil neppe endre seg, med mindre de setter inn flere fly. Det har de ingen planer om.

– Vi skulle gjerne ha flydd oftere til Nord-Norge. Men det har vi ikke anledning slik situasjonen er nå. Vi har de flyene vi har og flyr allerede disse på full kapasiteter, sier kommunikasjonsdirektør Grete Roald.

– Har sympati

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Johan Vasara, har fått med seg at det nå er økt misnøye rundt høye flybillettpriser. Og han føler med alle de som opplever at ferien blir mye dyrere.

– Vi har sympati med de reisende. Spesielt de som bor i distriktene og rammes ekstra hardt akkurat nå. Det er imidlertid lite staten kan gjøre med prisene. Dette reguleres av markedskreftene. I flere år har disse gitt lavere flypriser, men når det nå er knapphet oppstår de samme markedskreftene motsatt vei, sier Vasara.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Johan Vasara, har sympati med de reisende. Foto: Tanja Norbye/NRK

Vasara sier han likevel håper at transporttilbyderne viser måtehold.

– Nettopp med tanke på at situasjonen er så vanskelig for mange reisende, sier Vasara.

NRK har sjekket billettpriser i nord akkurat nå. For en enkeltbillett med Norwegian, én reisende, én vei fra Alta til Tromsø den 14. juli, varierer prisene med 4999 kroner til 9986 kroner.

Samme dato koster en billett fra Kirkenes til Oslo 5936 kroner for én reisende, én vei.

Reiser du fra Alta til Oslo den 14. juli, slipper du unna med 4999 kroner for én reisende, én vei.