Norwegian fjerner flex-billetter før mulig streik i SAS

Kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian bekrefter ovenfor NRK at de i 15-tiden fredag bestemte at de skulle stanse salget av Flex-billetter.

– Konsekvensene er at folk ikke møter opp og vi går med tomme fly, sier Skari.

Dette gjelder ferie og fritidsreiser, både til Spania, Split og Frankrike.

Norwegian fjernet billettkategorien

Torsdag leverte SAS-pilotenes fagforeninger plassoppsigelse for nesten 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark.

Hvis forsøket på mekling ikke når fram, går det mot streik fra 29. juni.

Tusenvis av passasjerer vil i så fall bli berørt. Ifølge TT vil det være snakk om 250 avganger og 45.000 reisende hver dag.

I frykt for at sommerferien skulle glippe var det derfor mange passasjerer som tok grep.

Flere booket flybillett dobbelt i frykt av at deres reise med SAS skulle bli kansellert i en eventuell streik.

Kansellerte flyvninger på grunn av streik er en frykt mange kjenner på da streiken i tillfelle rett før fellesferien. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Det siste døgnet en har merket en ekstra øking i salget av våre mest fleksible billetter, Flex, spesielt for avreise etter 28. juni, noe som kan indikere dobbeltbookinger, sa Grete Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian da.

Hun påpekte at de ikke har et stort overskudd av billetter i sommer.

– Vi håper derfor at det ikke er slik at altfor mange holder av seter som de ender opp med å ikke bruke, som igjen fører til at andre ikke får reist i det hele tatt.

Men så snudde flyselskapet. De fjernet muligheten til å kjøpe flexbilletter.

– Vi påvirkes av usikkerheten omkring trafikkprogrammet til SAS. Vi velger derfor nå å fjerne denne billettkategorien på enkelte destinasjoner – blant annet i Frankrike, Spania og Kroatia, sier Kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari.

Tror ikke det blir streik

Fellesforbundet skal møte arbeidsgiverne i NHO Luftfart hos Riksmekleren mandag 20. juni, med frist midnatt samme dag.

Og det er ikke sikkert at tvisten er løst om pilotene blir fornøyde.

I tillegg kommer mekling for flyarbeidere, som omfatter bakkemannskap som flyteknikker, mekanikere, stuere, sjåfører og rengjøringspersonell.

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair AS tror det ikke er så stor sjanse for streik ettersom Danmark har sagt at de vil ta en større eierandel i SAS Foto: NRK

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair AS, er derimot ikke så sikker på at det blir streik.

– Jeg tror det er større sjanse for at det ikke blir streik, enn at det blir streik. Spesielt nå etter at Danmark har sagt at de vil ta en større eierandel i SAS, sier Elnæs.

Han peker på at det er mange som kan bli sittende med sjegget i postkassa om de har dobbeltbooket seg.

– Hvis man kjøper billetter som er ikkerefunderbare og det ikke blir streik i SAS, sitter man plutselig med to billetter. Da ligger man an til å få et tap på billetten man ikke får brukt.

Dårlig business for flyselskapene

Flyanalytikeren understreker likevel at SAS har informert om at de kommer til å kansellere 4000 ruter i perioden mai til august/september fordi de mangler en del mannskap og ikke har fått levert alle flyene de skal ha.

– Hvordan kan det påvirke flymarkedet at folk kjøper doble billetter til én destinasjon?

– Det vil jo bli en dårlig business for de flyselskapene som da får kansellert de nye bookingene.

Eksempelvis hvis det bookes mye fleksible billetter hos Norwegian og det viser seg i slutten av juni at det ikke blir noe streik i SAS og markedet velger å avbestille mange av norwegian billettene, forklarer flyanalytikeren.

– Da har Norwegian en utfordring med å få solgt de billettene i slutten av juli.

– Kan det bli trangt om billetter i markedet?

– Hvis etterspørselen øker, vil normalt prisene gå opp. Man bruker tekniske løsninger for å sikre at man får mest mulig for mest solgt billett. Det ender til slutt opp med at flyene blir utsolgt, sier Elnæs.

Til de som sitter på gjerdet råder han til å følge nøye med i media og i informasjon fra flyselskapene.

Rettigheter gjelder uansett

Forbrukerrådet minner folk på at de rettighetene man har når flyginger er kansellert eller forsinket, også gjelder ved streik.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet sier man har rett til å bli booket om.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, sier at rettighetene man har når flyvninger er kansellert også gjelder ved streik. Foto: Forbrukerrådet

– Rettighetene du har, er de samme. Blir flygingen kansellert, har man rett til å bli ombooket så snart som mulig, eller man kan velge å få pengene tilbake.

Det gjelder også hvis forsinkelsen er på mer enn fem timer.

Erstatningen inntrer ikke hvis kansellering eller forsinkelser skyldes forhold som ligger utenfor selskapets kontroll – som dårlig vær eller restriksjoner i luftrommet.

– Men streik i eget selskap er ikke en slik omstendighet, sier Iversen.

Det klare rådet fra Forbrukerrådet er å bruke kredittkort når man bestiller flybilletter.

Dersom flyselskapet for betalingsproblemer, vil kunden kunne få pengene igjen fra kortselskapet.

Det kan være en mager trøst for dem som kanskje ikke kommer seg på den etterlengtede sydenturen.

Forbrukerrådet har en tjeneste på nett som bistår med å regne ut erstatningen.