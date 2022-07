– Vi opplever en enorm økning i bestillinger, forteller kommunikasjonsrådgiver Grete Kruse Roald i Norwegian til NRK.

Økningen merket Norwegian allerede da det ble meldt om fare for streik. Men da streiken ble en realitet i dag, tok det helt av.

– Mellom 12.00 og 15.00 i dag solgte vi fem ganger så mange billetter som vi gjorde i samme periode for en uke siden. Det er en ganske stor økning, sier Kruse Roald.

Også hos Widerøe er det travelt.

– Umiddelbart etter at streiken var et faktum fikk vi en økning på over 600 prosent av henvendelser til kundesenteret vårt, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

– Prisene går opp

Ifølge NTB blir 161 SAS-flygninger i Norge innstilt tirsdag som følge av pilotstreiken.

Jacob Pedersen, analysesjef i danske Sydbank, mener streiken har kastet SAS ut i en kjempemessig, livstruende krise.

Kruse Roald hos Norwegian sier de håper på en snarlig løsning, til tross for at selskapet tjener på konflikten hos konkurrenten.

For med stor pågang, så går også prisene opp.

– Prisene våre blir satt i en kombinasjon av tilbud og etterspørsel. Når det er få billetter igjen og tett på avgang så går prisene opp. Vi ser en økning i en del billettpriser akkurat nå.

Noen eksempler:

Vil du fra Oslo til Nord-Norge de nærmeste dagene, vil det koste deg om lag 5000 kroner for én billett med Norwegian til Tromsø eller Bodø.

Hvis du i det hele tatt får tak i billetter. Flere avganger nordover er allerede utsolgt de nærmeste dagene.

Det er dyrt å komme seg ut av landet også. Og dit er enda vanskeligere å få tak i billetter.

– Det begynner å bli ganske fullt. Vi gjør det vi kan, men til en del av de typiske feriedestinasjonene begynner det å bli utplukket, sier Kruse Roald.

Hvis du vil fra Oslo til Alicante finner du ikke en ledig billett før lørdag. Den koster nesten 9000 kroner.

Til Palma er det ledig billetter på fredag til litt over 4000 kroner.

Kruse Roald forteller at Norwegian gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men:

– Vi har de flyene vi har, så det har vi dessverre ikke kapasitet til.

Dette har du krav på

Like etter at streiken ble et faktum, begynte SAS-ansatte på Oslo lufthavn å dele ut et informasjonsskriv til reisende. Der står det at de har tre alternativ.

Kansellere billetten og få den refundert. Booke om til en senere flyvning. Da må man kontakte kundeservice etter at streiken er over. Dersom du må reise, for eksempel om du er strandet på din destinasjon, kan du ordne din egne reiserute og søke kompensasjon fra SAS. Kostnaden for den nye reisen må da være i samme prisklasse som den opprinnelige.

– Det er viktig å følge med på informasjonen som kommer fra flyselskapet, forklarer forbrukerjurist hos Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Du skal få informasjon fra flyselskapet om reisen er innstilt og hvilke rettigheter du har.

Forbrukerrådet råder folk til å ikke avbestille reisen sin selv, og minner om at reiseforsikring ikke dekker tap som følge av streik.

– Hvis du avbestiller selv mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, sier Iversen.

Han påpeker at du har flere valg om reisen er innstilt og du kan også forlange erstatning etter bestemte regler. Dette kan du få hjelp til på nettsidene til Forbrukerrådet.