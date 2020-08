Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har 39 bekreftede tilfeller til nå, der 36 besetningsmedlemmer og tre passasjerer har testet positivt på korona. Det er to fra første seilas og en fra andre seilas. De tre passasjerene er hjemmehørende i Nordland, Viken og Rogaland, sier avdelingsleder Line Vold i FHI.

Vold sier at det foregår et intenst arbeid i de hjemmehørende kommunene, og Tromsø først og fremst som har de fleste tilfellene. Arbeidet er tidkrevende, presiserer hun.

– Vi er bekymret for at vi kommer til å oppdage flere smittede. Det kommer til å ta en stund før vi ser omfanget av dette utbruddet. Det er viktig at alle går i karantene, sier Vold.

Vold forteller at det jobbes nitidig, iherdig og konsentrert med å få oversikt.

FHI skulle ønske passasjerene ble varslet før

Onsdag ble FHI kjent med at en person som hadde vært om bord «Roald Amundsen» 17. - 24. juli hadde testet positivt. FHI ga råd til Hurtigruten om å varsle passasjerene allerede da.

– Vi sa ifra til skipslegen og fikk inntrykk av at prosedyrene for at passasjerene skulle varsles ble igangsatt, men vi ser at dette tok noe tid og vi skulle ønske det hadde gått raskere.

VARSLET: Da FHI ble kjent med at en person var smittet om bord på Hurtigruten skal FHI ha bedt skipslegen om å varsle alle passasjerer. Foto: Bård Nafstad / NRK

Vold understreker at det også har vært andre i rederiet involvert i kommunikasjonen.

Konsernsjef Daniel Skjeldam har tidligere sagt til NRK at gruppen som tok beslutningen om å ikke varsle passasjerene ikke hadde mottatt FHIs råd.

– Det er uansett mitt ansvar. Hadde informasjonen til FHI kommet til dem som tok avgjørelsen hadde dette blitt håndtert annerledes, sier Skjeldam.

FHI oppfordrer nå alle passasjerer til å la seg teste. Det skal totalt dreie seg om omtrent 400 passasjerer.

Vært i kontakt med alle passasjerer

Så langt er fire personer fra skipet innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge med covid-19. 32 av de øvrige fra mannskapet som er smittet er fortsatt om bord i skipet.

– Vi jobber med å få klargjort et alternativt isolasjonssted for dem som har testet positivt. Det er en del praktiske forhold som må på plass før det er klart, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

I Tromsø befinner det seg 69 personer som var om bord den siste seilasen. 22 bor til vanlig i kommunen, mens 47 sitter der i karantene på grunn av utbruddet.

– 20 av disse ble testet i går. Alle er negative. De resterende blir testet i dag, sier Kristoffersen.

Kommunen har vært i kontakt med samtlige 177 passasjerer som var på den siste seilasen. Tromsø kommune vil utvide tilbudet på koronasenteret til og med onsdag. Koronatelefonen vil også ha utvidet åpningstid.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen under søndagens pressekonferanse på rådhuset. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

– Viktigste å begrense smitten

Konsernsjef Daniel Skjeldam sier søndag ettermiddag at dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt.

– Vi er svært lei oss for situasjonen vi er i. Det er min og øvrige i selskapet sin øverste prioritet å håndtere situasjonen. Det aller viktigste er å følge opp passasjerene og besetningen, for å begrense smitten.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam under søndagens pressekonferanse i Tromsø. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

Skjeldam sier de jobber godt med FHI, Tromsø kommune og andre aktører som er involvert.

– Jeg er glad for at alle testene i Tromsø foreløpig er negative. Hvert enkelt negative tilfelle som kommer reduserer smitterisikoen i samfunnet. Jeg vil rette en stor takk til alle involverte i arbeidet som pågår nå.

