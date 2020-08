Ti personer får ikke gå i land på Svalbard

– En person hjemmehørende i Drammen har fått påvist covid-19 etter å ha vært passasjer på det første av de to aktuelle seilasene med Hurtigruten, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

I relasjon til Hurtigruteseilasene til Svalbard har Drammen kommune fått melding om til sammen 13 personer som skal følges opp med tanke på koronasmitte.

– Kommunens smittesporingsteam har jobbet med dette i helgen, og har oversikt over situasjonen. Det er planlagt testing av alle 13, noen tester det er allerede kommet svar på. Den ene reisende fra den første seilasen har fått påvist covid-19.

Kommuneoverlegen i Drammen sier til NRK at alle 13 fra de to seilasene har gått i karantene.

– Vi har prioritert å teste først de som har symptomer på korona, og en av de testene har vært positive. Vi har ikke fått svar på alle testene ennå.

Vedkommende som har testet positivt hadde ved testing allerede symptomer, og er nå i isloat hjemme.

– Kartlegging hos denne personen er gjort, og det dreier seg om normal aktivitet med noen få nærkontakter. Men i tillegg en kortvarig poliklinisk behandling på Drammen sykehus.

Drammen sykehus er varslet, og følger opp etter interne rutiner.

Negative prøver i Tromsø

– Det er klart at dette er gode nyheter. Men vi må fortsette å jobbe for å få oversikt. Smittesporingsarbeidet må fortsette, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen til NRK.

Elleve prøver tatt av passasjerer fra hurtigruteskipet MS Roald Amundsen er i formiddag bekreftet negativ. Dette er prøver tatt av passasjerer som er testet i Tromsø i går.

– Vi venter flere svar i løpet av søndag ettermiddag på ti resterende passasjerer som ble testet i går. Prøvetaking vil også fortsette i dag. Resultater vil komme fortløpende, sier Wilhelmsen.

Ordføreren opplyser at ca. 25 personer er testet, som ikke er hjemmehørende Tromsø kommune, men som oppholder seg der i karantene på grunn av utbruddet på «Roald Amundsen». Omtrent 40 personer fra skipet er i karantene i Tromsø.

Ti personer får ikke gå i land på Svalbard

To personer som var om bord på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» gikk i land for å dra til en hytte på vestsiden av Spitsbergen tirsdag morgen.

Deretter kom beskjeden om at 36 ansatte og en passasjer var bekreftet smittet.

Mannskap og passasjerer fra et annet skip som var på fritidsreise var i kontakt med de to på hytta senere denne uken.

– Disse ti personene får ikke gå i land på Svalbard før vi har mer oversikt, sier kommunikasjonsrådgiver ved sysselmannens kontor, Terje Carlsen til NRK.

Passasjerene om bord i Roald Amundsen har ikke vært i land i Longyearbyen i nærheten av bosetting, presiserer han.

– De to personene på Svalbard som hadde vært om bord i MS Roald Amundsen, testet i første omgang negativt for Covid-19-smitte, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl på nettsidene deres.

Ingen av dem hadde symptomer på smitte, men de vil likevel teste dem på samme måte som de øvrige passasjerene og mannskapet på MS Roald Amundsen, sier hun.

En ny test blir tatt på mandag. De ti personene på fritidsreise, som har vært i kontakt med de to andre, får derfor ikke forlate skipet sitt.

NEGATIVE TESTER: Elleve personer fra seilasen har testet negativt på koronaviruset, men selv om testene er negative, får ikke de ti personene som var i kontakt med to som var på båten komme i land på Svalbard. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Trosset råd fra FHI – varslet ikke passasjerene

Per nå er det bekreftet at 36 Hurtigruten-ansatte er smittet av koronaviruset – og at over 400 mennesker er i karantene.

Folkehelseinstituttet rådet imidlertid Hurtigruten til å varsle alle de 209 passasjerene som var om bord på seilasen 17 til 24. juli, på onsdag. Det ble ikke gjort, og fredag gikk passasjerene i land i Tromsø.

Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten forteller om smitten om bord.

Lørdag fortalte Folkehelseinstituttet (FHI) at de nå frykter økt smitte i samfunnet på grunn av utbruddet på Hurtigruten.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

MANGE I KARANTENE: I underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen skal nå i karantene. 40 av disse er i karantene ved Elisabethsenteret i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

– Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått. Vi var ikke kjent med at det kunne være covid-19 i skipet da gjestene gikk i land. Hadde vi visst det, hadde det vært lett å si at vi ville tatt en annen avgjørelse, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Skjeldam har innrømt til NRK at han som konsernsjef ikke var kjent med varselet fra FHI på onsdagen.

– Men det er uansett mitt ansvar, og selvfølgelig er toppledelsen med i vurderinger beslutninger i slike hendelser. Hadde informasjonen til FHI kommet til de som tok avgjørelsen hadde dette blitt håndtert annerledes, sier Skjeldam.