Vil endre planene for gigantisk vindmøllepark

I 2015 ble det klart at det skulle komme et nytt gigantisk vindkraftverk på Kvaløya i Tromsø. Anlegget skal etter planene produserer nok strøm til å forsyne over 40 000 husstander i året.

Naboene til anlegget mener det vil ødelegge naturen i området.

Det var først tenkt at utstyret til vindmølleparken skulle fraktes i land i Buvika, men nå ønsker utbyggerne å endre disse planene.

– Vi er kjent med at de som skal bygge kraftanlegget ser på muligheten for å bygge på en billigere og annerledes annen måte. Vi har ikke mottatt skisser eller detaljer om planene, men er som sagt kjent med at de jobber med dem, sier seksjonssjef i Miljøtilsynet, Øyvind Leirset.

En av utbyggerne, KR Vind AS, forteller i en e-post til NRK at de blant annet ser på muligheten for å flytte ilandsettingen av utstyret som skal opp på fjellet fra Buvika til Sørfjorden.

Tirsdag skal KR Vind AS ha et møte med de aktuelle grunneierne som blir berørt.

– Enorm belastning

Tore Nordøy bruker det aktuelle området i Sørfjorden mye og har hytte der. Han liker ikke planene til KR Vind.

– Dersom de flytter transporten til Sørfjorden vil det bli en enorm belastning for lokalmiljøet og området rundt. I tillegg må de jo bygge industrikai for å kunne ta imot alt utstyret, sier han.

Nordøy mener det nå er viktig å få så mye informasjon som mulig på bordet.

– Vi må få klarhet i om prosjektet blir avblåst dersom de ikke får lagt om frakten. Slik ting er det viktig at grunneierne i området får klarhet i, sier han.

KR Vind skriver i e-posten til NRK at de legger betydelig vekt på miljø og trafikksikkerhet i dette prosjektet.

– All transport skal skje i henhold til en miljø-, transport og anleggsplan som skal godkjennes av NVE, og vi skal hente inn alle nødvendige tillatelser fra veimyndigheter og kommune. Alle trafikksikkerhetstiltak som må gjøres vil vi bekoste, skriver Stephan Klepsland i KR Vind AS.