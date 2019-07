Verdens første hybrid cruiseskip – MDG er ikke imponert

– Dette er en stor dag for oss. Hurtigruten feirer 126 år, og vi endelig klare til å kaste loss for «Roald Amundsen» – etter fem år med hardt arbeid, sier en stolt konsernsjef, Daniel Skjeldam til NRK på kaia i Tromsø.

Skipet startet jomfruturen fra Tromsø onsdag, med retning Nordkapp og Kirkenes. Deretter setter det kursen sørover langs kysten – og ender opp i Hamburg.

Skipet er verdens første hybride cruiseskip. Det er bygd for reiser i polare strøk, som Antarktis, Svalbard, og Alaska.

– Vi har «pushet» grensene

Mellom 2017 og 2022 skal Hurtigruten investere 7 milliarder kroner på teknologi og grønne løsninger. Dette inkluderer byggingen av MS «Roald Amundsen» og søsterskipet MS «Fridtjof Nansen», som blir levert neste år.

Konsernsjef i Hurtigruten er stolt over at de har sjøsatt verdens første hybrid cruiseskip Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Med dette skipet har vi «pushet» grensene på komfort og kvalitet til et nytt nivå. Men at det er verdens første hybride cruiseskip, er det vi er mest stolt av. Skipet tar ned utslippene til et nivå vi ikke har sett tidligere på cruiseskip, sier Skjeldam.

Dieselforbruket til «Roald Amundsen» er 20 prosent lavere enn andre skip i samme størrelse.

Det totale utslippet vil stige med dette skipet

Medlem i sentralstyret til Miljøpartiet De Grønne, Thor Haakon Bakke, er derimot ikke veldig imponert over Hurtigrutens nye stolthet.

Thor Haakon Bakke mener det totale utslippet i verden vil øke, selv om Amundsen er en hybrid. Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Bakke mener blesten rundt «Roald Amundsen» bare er teknologi-optimisme.

– Forretningsmodellen til cruisenæringen er ikke forenlig med klimamålene. Det er fint at «Roald Amundsen» har mindre utslipp. Men det totale utslippet blir jo langt høyere når man medregner for eksempel de lange flyturene nødvendig for å komme seg om bord, sier han.

– Men dette er vel et steg i riktig retning?

– Steg i riktig retning, ja. Men hele cruisenæringen, hvor mange skip har alt fra kasino til basseng om bord, er for energikrevende til at det noen gang kan drives på en miljøvennlig måte, sier han.

Bærekraft er en viktig del av gjesteopplevelsen på Amundsen. Amundsen Science Center skal gi gjestene en dypere forståelse for områdene båten seiler i. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– En milepæl

Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i miljøstiftelsen Bellona, mener derimot dette er starten på en revolusjon.

Sigurd Enge i Bellona mener dette er starten på en revolusjon Foto: Thomas Theis-Haugan/Daniel Sannum Lauten / Bellona

– Dette er et skritt fremover. Man kan være imot cruisenæringen, men den forsvinner ikke. Hurtigruten beviser med «Roald Amundsen» at de er i det grønne segmentet av næringen, sier han.

Enge mener «Roald Amundsen» representerer noe av det ypperste innen skrogutforming, energieffektivitet og hybrid fremdrift.

– Jeg håper dette er starten på en konkurranse om å være det grønneste rederiet. Med dette skipet er Hurtigruten i ledelsen av denne konkurransen, sier Enge.

– Dette er et første skritt

Daniel Skjeldam i Hurtigruten erkjenner at skipet ikke er løsningen for å kutte de store utslippene til cruisenæringen. Han sier det er et steg i riktig retning.

– Vi er ikke der hvor vi kan fylle skipet med batterier og seile i 20 dager kun på strøm. Der er ikke teknologien. Dette er et første skritt, sier han.

Hurtigruten opplyser at seilasene med skipet nesten er helt utsolgt fram til sommeren 2020.