Slik håper de å fjerne den russiske tråleren fra havbunnen i Tromsø

– Det ser ut til at rederiet vil engasjere et bergingsfirma for å rette opp tråleren på kjøl der den ligger, pumpe den for vann og planlegge tauing. Skroget har ingen store hull og ser ut til å være bra tett, så når de får den opp og lenset for vann vil den nok flyte, sier Kaj Christiansen til NRK.

Han er innsatsleder i Tromsø brann og redning. Sammen med det interkommunale utvalget mot akutt forurensning i Midt- og Nord-Troms har de ansvaret for å ha kontroll rundt tråleren. I tillegg driver de røkting av lensene som er lagt rundt havaristen. Kystverket har tilsynsmyndighet, mens eier av havarist skal komme med plan for berging.

Kaj Christiansen er innsatsleder for operasjonen med tråleren. Fortsatt har brannvesenet i hvert fall to mannskap på vakt rundt havaristen til enhver tid. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Onsdag formiddag startet brannen i tråleren som lå til kai i Breivika i Tromsø. Lenge fryktet man eksplosjonsfaren, og innbyggere ble evakuert mens slokningsarbeidet pågikk.

Vil ha bort vraket

Et døgn etter at brannen startet kantret båten. Eksplosjonsfaren ble avblåst og innbyggere fikk flytte hjem igjen. Det skal være rundt 200.000 liter marin olje om bord, og 2.700 liter ammoniakk i en tank i tråleren.

– Det har vært befaring på skipet. Det er fortsatt usikker hvor raskt jobben med å heve tråleren kan komme i stand, men det skal være en overkommelig jobb – når de bare får rigget seg med rett utstyr, sier innsatslederen.

Kystverket har pålagt rederen å fjerne vraket, men det kan ta flere måneder.

– Det er opp til eier å komme med en god plan som vi godkjenner. Det må ta den tiden det tar, sa seniorrådgiver Kjersti Dale i Kystverket til NRK fredag.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen har uttalt til Nordlys at han ikke er sikker på om tråleren er borte før jul.

– Men vi kommer til å pushe på i denne saken. Vi er ikke interessert i å ha et vrak liggende her oppe i lang tid.

Onsdag kveld var det kraftig brann i den russiske tråleren som lå til kai i Breivika i Tromsø. 100 beboere ble evakuert i frykt for en eksplosjon. Foto: pål Hansen / NRK

– Ser veldig bra ut

I påvente av heving av tråleren jobbes det fortsatt med å unngå forurensning.

Kystverket har siden fredag forsøkt å observere området fra lufta med sitt overvåkningsfly. Tåke i Tromsø har forsinket arbeidet, men lørdag ettermiddag var flyet på vingene over sjøområdet rundt havaristen for å se om de kunne se lekkasjer.

– Jeg har nettopp fått rapport, og de kan ikke registrere noe forurensning. Det ser veldig bra ut, også på undersøkelsene vi har gjort fra land. Det har vært minimalt med lekkasjer, det meste kom nok da tråleren kantret. Det har heller ikke vært lekkasje av ammoniakk, det er nok isolert i tanken, sier Christiansen.

Havaristen er ringa inn med lensesystem, som en sikkerhet som fanger opp eventuelle lekkasjer. Til enhver tid er det to til fire mannskap på vakt, ifølge innsatslederen.

– Da har vi kontroll, hvis det plutselig skulle endre seg. Vi vil gjøre en ny vurdering mandag, og i morgen vil nok Kystverket trekke seg tilbake. Alt er avhengig av at det holder seg stabilt.

Rundt havaristen ligger det et omfattende lensesystem som skal sikre mot en eventuell lekkasje. Brannen ble slukket fredag. Foto: Petter Strøm / NRK

Rederiet vil overta vaktholdet

Representanter fra det russiske rederiet, Murmansk Trawl Fleet, var på plass i Tromsø torsdag kveld.

Søndag vil det sannsynligvis være møter for å planlegge framtiden og en eventuell overgang. For forsikringsselskapet til rederiet, som eier tråleren «Bukhta Naezdnik», har signalisert et ønske om å overta vaktholdet.

– Det kan bli et skifte allerede mandag eller tirsdag. Det har de rett til, men vi må forvisse oss om at de som overtar jobben kan følge med lensesystemet, ha en saneringsplan, miljøtiltak og alt som kreves ved en slik aksjon, sier innsatsleder Kaj Christiansen.

Selv om Kystverket trekker seg tilbake fra aksjonen har de fortsatt tilsynsmyndighet, og kan forsterke pålegg hvis de ikke er fornøyd med jobben.