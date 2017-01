Ola Giæver er en av Nord-Norges rikeste, og har vært pilot i Widerøe i 33 år. Da han fikk sparken fra selskapet, fant han ut at han ville starte sitt eget flyselskap – FlyViking.

Han vil utfordre Widerøes monopol på kortbanenettet. Klarer han det, vil han være den første på 20 år.

Giæver har som mål å starte flyruter i Nord-Norge i konkurranse med andre flyselskaper og med base i Tromsø. Blant annet tok han opp konkurransen mot Widerøe på en del av kortbanerutene i Lofoten og Finnmark. Disse tapte han imidlertid da Widerøe vant alle kortbanerutene i Nord-Norge.

– Arbeidet intenst

Men Giæver gir ikke opp, og sa til NRK at han ikke er avhengig av statens penger.

Nylig fortalte selskapet at de forventer å kunne starte med flyvninger i slutten av mars, og at det i første omgang vil bli mellom byene Alta, Hammerfest, Tromsø og Bodø.

– FlyViking har gjennom det siste året arbeidet intenst for å etablere et konkurransedyktig alternativ for regionalnettet i Norge. Selskapet forventer å ha endelig lisens på plass i første del av februar, med oppstart av flyvninger i slutten av kvartalet, skrev selskapet i en pressemelding.

I hele høst har NRK fulgt Giæver og hans nyoppstartede flyselskap FlyViking tett, og laget en dokumentarserie på nett – «Giæver på egne vinger». Nå er serien redigert om til TV-format og ble sendt på NRK1 torsdag.

Hele 551.000 personer så dokumentaren, men hvis du ikke har fått sett den eller vil se den på nytt, kan du gjøre det øverst i artikkelen.