FlyViking satser på flyvninger i flere byer

– FlyViking har gjennom det siste året arbeidet intenst for å etablere et konkurransedyktig alternativ for regionalnettet i Norge. Selskapet forventer å ha endelig lisens på plass i første del av februar, med oppstart av flyvninger i slutten av kvartalet, skriver selskapet i en pressemelding.

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver har etablerte i februar et nytt flyselskap, FlyViking. Han har som mål å starte flyruter i Nord-Norge i konkurranse med andre flyselskaper og med base i Tromsø.

Blant annet tok han opp konkurransen mot Widerøe på en del av kortbanerutene i Lofoten og Finnmark. Disse tapte han imidlertid nylig da Widerøe vant alle kortbanerutene i Nord-Norge.

Samferdselsdepartementet begrunnet avslaget med at selskapet ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet.

Ser på nyere jetmaskiner

I første omgang vil FlyViking tilby flyvninger mellom byene Alta, Hammerfest, Tromsø og Bodø, men skriver i pressemeldingen at de fortløpende vil vurdere nye ruter.

– Herunder fra Vadsø, Kirkenes, Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Ørsta/Volda og Oslo. Andre flyplasser kan også være aktuelle.

I pressemeldingen kommer det fram at selskapet vil fly med DHC8 med 39 seter, men at de også ser på nyere jetmaskiner med større kapasitet for lengre ruter.

– Selskapet vil i løpet av kort tid starte salg av billetter og som det vil fremgå av vår bookingtjeneste, vil våre priser være svært konkurransedyktige.