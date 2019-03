Sarah Auffret var bosatt i Tromsø. Nå er hun blant de savnede etter flystyrten i Etiopia

– Vi er i sjokk og sorg etter at vi fikk nyheten om at vår kollega og kjære venn, Sarah Auffret, var en av passasjerene på flyet fra Ethiopian Airlines som styrtet søndag, skriver AECO i en pressemelding.

Selskapet jobber med å gjøre cruiseturismen i Arktis mest mulig bærekraftig. Sarah Auffret ble ansatt i mai i fjor, for å jobbe med å redusere bruken av engangsplast.

Det var Nordlys som først fortalte om passasjeren bosatt i Tromsø.

Auffret har både britisk og fransk statsborgerskap, men har bodd flere perioder i Tromsø. Ifølge selskapet var hun på vei til en miljøkonferanse i Nairobi i regi av FN, for å snakke om et prosjekt for renere hav.

DELER AV FLYET: En mann løfter vekk en del av Boeing 737-flyet som styrtet mellom Addis Abeba og Nairobi i Etiopia søndag. Det antas at alle de 157 personene om bord i flyet er omkommet. Foto: MICHAEL TEWELDE / AFP

Flyet hun var om bord, et Boeing 737 med 149 passasjerer, var på vei fra Addis Abeba til Nairobi da det styrtet.

Det antas at alle de 157 personene om bord i flyet er omkommet.

– Det er umulig å beskrive sorgen vi føler nå. VI har mistet en nær venn og en kjær kollega. Tankene våre går nå til Sarahs venner, familie og kollegaer i denne tunge stunden, skriver AECO videre.

I tillegg til kvinnen i 30-årene, er 28 år gamle Karoline Aadland blant de savnede etter flystyrten. Aadland var økonomiarbeider i Røde Kors.