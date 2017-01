Rema vil selge Mack – i alle fall i Nord-Norge

– Vi forstår at folk er engasjerte i ølet sitt, men det er ikke slik at vi skal slutte å selge lokale ølsorter. Vi skal fortsatt ha Hansa i Bergen, Aass i Drammen og Mack i Nord-Norge, dersom Mack ønsker det, sier kommunikasjonssjef i Rema 1000, Cathrine Fossum, til NRK.

Mandag ettermiddag er Rema i møte med Mack for å få klarhet i forslaget til ny avtale med det som er verdens nordligste bryggeri.

I møtet har Rema vært tydelig på at de ønsker å selge Mack-øl i Nord-Norge, ifølge VG.

Spørsmålet er bare om det er tilfredsstillende for Mack å selge ølet sitt i Nordland, Troms og Finnmark.

Har tatt fyr på nett

I 2015 sleit Mack voldsomt med økonomien.

En avtale om at Mack-øl skulle selges i Rema-butikker over hele landet ble viktig for å redde økonomien.

Før jul kom Rema med en ny strategi: De ønsker å knytte seg tettere til utvalgte leverandører, såkalte bestevenner, og heller la det være opp til de forskjellige kjøpmennene å gjøre egne avtaler med lokale leverandører.

Remas nye bestevenn blant ølprodusentene er Carlsberg. Som en konsekvens av dette mister Mack sin avtale om å få selge sitt øl i Rema-butikker over hele landet. Ifølge Nordlys kan Mack tape mellom 90 og 95 prosent av salget sitt i Rema 1000-konsernet, dersom Mack-produkter ikke blir mulig å kjøpe i Rema-butikker utenfor Troms.

Administrerende direktør i Mack, Harald Brederup, frykter at dette kan få konsekvenser for den totale driften for Mack.

Den nye strategien til Rema førte til opprør på sosiale medier, i alle fall i Nord-Norge. Folk i Troms truer med å boikotte Rema, mens Mack ikke får like mye støtte i Bodø.

Lover ikke over hele landet

Men det ser ikke ut til at Mack får selge ølet sitt over hele landet.

– Vi ønsker å være sterkt til stede i lokalmarkedene, og gi kundene de varene de ønsker seg. Vi reduserer det nasjonale sortimentet vårt fra 49 til 43 ølsorter, for å rydde plass til lokale ølsorter, både fra lokale mikrobryggerier og større lokale bryggerier, sier Cathrine Fossum i Rema 1000 til NRK.

– Er dere villige til å gi Mack mer plass i på Østlandet?

– Det er mange som vil ha Mack i Nord-Norge, og vi ønsker å selge Mack i våre butikker i Nord-Norge.