Mener Remas nye strategi er riktig

Det skapte et voldsomt engasjement da det i helga ble det kjent at Mack-ølet fra Troms kan bli borte i 18 av 19 fylker i Remas butikker. Også flere andre bryggerier risikerer å bli skviset ut av butikkhyllene.

Men strategisk sett gjør Rema 1000 det riktige, mener dagligvareekspert Erik Fagerlid.

– Som strategi-mann tenker jeg at dette er riktig. De forsøker å få sine butikker til å bli annerledes enn de andre butikkene. Samtidig må det jo oppleves annerledes på en positiv måte, så det gjenstår å se om de lykkes, sier han.

Liten forbrukerlojalitet

Fagerlid mener dagligvarebutikkene i Norge er for like, og at det er noe av grunnen til at Rema 1000 nå endrer strategi.

NY STRATEGI: Rema 1000 Rema har inngått en såkalt bestevennavtale med den danske bryggerigiganten Carlsberg. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Utgangspunktet har vært at vareutvalget er likt, butikkene ligger på de samme stedene og har like åpningstider. Derfor har man ikke klart å bygge forbrukerlojalitet, slik at for mange er det nå samme hvilken butikk de går i, forklarer Fagerlid, og legger til:

– Så det de sier er egentlig at man skal kunne finne noe hos Rema som man ikke finner andre steder. Og da må jo også noe ut av butikken, for plassen er jo det den er, slik at det ene går på bekostning av det andre.

Stort engasjement

Bryggeriet Mack har varslet mulige oppsigelser som følge av at matvarekjeden vil gi drikkevarene deres mindre plass i hyllene. Heller ikke administrerende direktør i Hansa Borg, Lars Midtgaard, er spesielt tilfreds med Remas nye bestevenn-strategi, som blant annet innebærer en avtale med den danske bryggerigiganten Carlsberg.

Fagerlid påpeker at Rema 1000 ikke ser ut til å skvise ut små norske bryggerier til fordel for store internasjonale.

– Mack skaper regional mobilisering, men Coca-Cola og Colgate har opplevd det samme hos Rema 1000. Så det er ikke slik at de skviser ut mindre norske, til fordel for store internasjonale som en hovedregel. Det varierer litt mellom varegruppene, sier han.

Rema har på sin side gitt uttrykk for at de ønsker å slippe flere lokale leverandører til, blant annet mikrobryggerier og nisjeøl.

ISBJØRN: Det kan bli vanskelig å få tak i øl fra Mack i Remas butikker.

I møte med Rema 1000

I dag skal Mack-ledelsen møte Rema i et forsøk på å finne en løsning på ølstriden. Fagerlid er imidlertid usikker på om det kommer noe særlig ut av det.

– Nå har det blitt mye på en gang for Rema. De lanserte Æ-appen og nå bestevennstrategien. På den ene siden er det mye negativitet i media, samtidig oppnår de fryktelig mye oppmerksomhet. Jeg tror de har bestemt seg for en strategi, og om Mack oppnår så mye med møtet, vet jeg ikke, sier han, og legger til:

– Men når Rema sier at det blir Mack-øl å finne i, om ikke i alle, men i en god del butikker i Nord-Norge. Så tror jeg vi skal tro på det.

Mack eller Rema?

Markedsføringsprofessor ved Kristiania Høyskole, Lars Erling Olsen, tror striden om plassen i ølbutikkhyllene blir en test på om det er Rema 1000 eller Mack-øl som står sterkest blant folk i nord.

– Det er et forsøk på å få færre leverandører og mer stordrift og dermed spare kostnader, sier han og påpeker at Rema 1000 er i en presset situasjonen i et tøft dagligvaremarked.

OM ØLSTRIDEN: Markedsføringsprofessor Lars Erling Olsen tror striden mellom Mack og Rema til slutt blir en test på hva som står sterkest i nord. Foto: MH

Men han legger til:

– Det er kunder i andre enden. Realiteten er at kundene får mindre utvalg. Her kommer markedsstyrken til Rema inn. Vil folk akseptere det eller ikke? Hvis Mack har en tilstrekkelig markedsstyrke, vil folk slutte å handle på Rema 1000, sier han.

Hvorvidt kundene har andre butikker å gå til i nærheten, vil ha noe å si for det valget. Tilgjengelighet og pris er fortsatt viktigst for valg av matvarebutikk, mener han.

– Men jeg stusser over at de legger seg ut med så mange kunder. Det er mye identitet i øl, sier han.