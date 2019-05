Politiet starter etterforskning etter uventet dødsfall på UNN

– Vi har ikke den fullstendige oversikten enda, men det som foreløpig er klart er at pasienten døde på grunn av forsinket diagnostikk og behandling av blodforgiftning, og at dette kanskje kan ha sammenheng med feil behandling ved sykehuset, sier politiadvokat Børge Bertelsen.

Politiet jobber nå med å rekonstruere hendelsesforløpet for to år siden så godt som mulig.

– Vi har avhørt de pårørende og både leger og sykepleiere som har vært involvert. Nå går vi gjennom de ulike journalene som er ført, så gjenstår tekniske undersøkelser og de medisinsk sakkyndiges vurdering, sier Bertelsen.

Selv om en overlege er anmeldt i saken, understreker politiet likevel at etterforskningen ikke bare retter seg mot enkeltpersoner. Etterforskningen forventes å være ferdig til høsten.

– Vi gjør det vi kan

– Vi samarbeider med politiet i etterforskningen. Vi gjør det vi kan for å støtte våre ansatte som er involvert. Det er nok en stor belastning for dem det gjelder, sier Einar Bugge, kvalitets- og utviklingsjef ved UNN.

Sykehuset varslet umiddelbart dødsfallet til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet satte i gang med tilsyn. De konkluderte til slutt med at UNN ikke ga forsvarlig helsehjelp i saken.

– UNN varslet selv saken til helsetilsynet da det skjedde, som vi skal ved alvorlige uventede hendelser. Den har vært fulgt opp med tilsyn, og vi tar helsetilsynets konklusjon på det til etterretning, sier Bugge.

Beklager overfor familien

Nå to år etter starter altså politiet med etterforskning av saken.

Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef ved UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– UNN varslet ikke dette selv til politiet da skjedde. Statens Helsetilsyn har også konkludert med at de mente at det ikke var grunnlag for å etterforske dette strafferettslig. Men nå er saken blitt anmeldt til politiet av nærstående til den som da døde, sier Bugge til NRK.

UNN skriver i pressemeldingen at de beklager overfor familien for tapet de har lidt og de påkjenninger dette har påført dem.

Ser på dødsfallet som systemsvik

Dødsfallet har også vært gjennomgått internt i UNN.

– UNN ser på dødsfallet som en systemsvikt. Det har vært et landsomfattende tilsyn på oppfølging av pasienter som legges inn med alvorlige infeksjoner. Der ble det konkludert med at UNN ikke hadde gode nok rutiner på dette, i likhet med nesten alle andre foretak i landet, sier Bugge.

Han forteller at det de to siste årene har vært gjennomført et stort forbedringsarbeid hos UNN på dette.

– Det har vært fulgt opp godt.

Kvalitets- og utviklingssjef ved UNN, Einar Bugge sier at de ikke ønsker å uttale seg mer konkret om selve saken fordi den er under etterforskning.