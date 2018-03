Pilotmangel i luftambulansen: – Vær forsiktig i påsken, advarer fylkeslege

– Det er en krevende situasjon vi står overfor, ikke minst når vi nå går inn i påsken. Da er det stor utfart, og høy risiko for ulykker på veien og i naturen, spesielt med den skredfaren

Fylkeslege Svein Steinert oppfordrer folk flest til å være forsiktige, nettopp med tanke på at beredskapen er svekket. Foto: Petter Strøm / NRK

vi har nå. Derfor bør folk være ekstra forsiktige framover, sier fylkeslege Svein Steinert i Troms.

Pilotmangelen i luftambulansetjenesten i hele landet fører til at det daglig må gjøres knallharde prioriteringer. Hvem skal fraktes til sykehus med ambulansefly, hvem kan kjøres i ambulanse?

I Sør-Norge har det vært dager der alle tre ambulanseflyene har stått på bakken. I Nord-Norge har det i perioder bare vært mulig å ha ett av de fem flyene på vingene.

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport kan ikke garantere at han får tak i nok piloter de siste 15 månedene av kontrakten med helseforetakene. Foto: NRK

Mange slutter

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier situasjonen er et resultat av at selskapet i fjor sommer tapte anbudet om å drifte luftambulansen for helseforetaket.

1. januar overtar Babcoc Scandinavian AirAmbulance AB driften av luftambulansen.

– Pilotene våre vil ikke til den nye aktøren, de går heller til andre operatører. Dermed har vi problemer. Ti har valgt å slutte, og det er krevende å skaffe nye piloter på en utgående kontrakt, sier han.

Den akutte fasen som er nå håper han imidlertid å ha kontroll på om noen uker. Den kommer også av at flere piloter er sykmeldte. Nå trenes nye piloter opp.

– Men vi kan ikke tilby folk jobb i mer enn 15 måneder. Så om vi klarer å rekruttere folk nok til stillingene, vet jeg ikke, og jeg vet jo heller ikke om flere vil si opp hos oss, sier Wilhelmsen.

Piloter er attraktive i arbeidsmarkedet, og for en aktør som bare kan love jobb i 15 måneder, er det ikke lett å rekruttere. Foto: Luftambulansetjenesten

Tar opp saken

Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, mener det er bekymringsfullt at beredskapen til luftambulansetjenesten er så svekket.

– Vi opplever dette som veldig alvorlig. De som driver med dette i Troms er profesjonelle, men med den mangelen på piloter som er nå, er situasjonen krevende. Det er viktig at helseforetakene gir beskjed til legevaktene, slik at de kan vurdere om den enkelte pasient trenger flytransport.

26. april skal fylkeslagene i et tilsynsmøte med Helse Nord.

– Da vil vi drøfte denne saken og hvordan de kan sikre forsvarlighet. Men i tillegg er mitt råd at alle kjører forsiktig og unngår hendelser som krever bruk av helikopter og fly, sier Steinert.