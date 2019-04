Norwegian og Widerøe er utsolgt for billetter på mange strekninger hele helgen

Helene Marie Normann forsøker å komme seg hjem til studiene i Trondheim etter en helg på besøk i Tromsø.

Da flygerstreiken i SAS var et faktum fikk hun melding fra flyselskapet om at avgangen hennes ville bli endret til en avgang to til fire dager frem i tid.

– Jeg skulle helst dratt tilbake for å skrive på masteren så fort som mulig. Nå vet jeg ikke når det blir, sier Helene.

For alternativene er det ikke mange igjen av.

Widerøe er utsolgt for billetter på en rekke populære strekninger over hele landet og alle distanser mellom Tromsø og Oslo og Tromsø og Trondheim fredag. Det samme gjelder Norwegian, som også er utsolgt på en rekke distanser hele helgen.

Både Norwegian og Widerøe har fulle fly på de mest populære strekningene frem til mandag. Helene Marie Normann må derfor pent vente til streiken er over, eller til SAS finner en alternativ reiseveg tilbake til masterstudiene i Trondheim for henne. Foto: Mariam Eltervåg Cissé/NRK

Helene forteller at SAS har opplyst at de betaler 300 euro for alternative billetter.

– Norwegian hadde en billett ledig til 5300 kroner fra Tromsø til Trondheim, men da hadde jeg tapt penger, sier Helene.

Den avgjørelsen slapp hun å ta, for neste gang hun oppdaterte nettleseren fredag var selv den kostbare billetten allerede solgt. For Helene finnes det dermed ikke ledige billetter før mandag.

Slik kan du komme deg fra Oslo til Tromsø i helgen

Pressekontakt hos Widerøe, Lina Lindegaard Carlsen, sier selskapet siden onsdag har tilbudt gratis ombooking til passasjerer som har billetter som kombinerer reiser med Widerøe og SAS.

Av den grunn ble flere av selskapets alternative reiseruter fulle tidligere enn normalt.

– Det er fortsatt mulig å booke kombinasjonsbilletter med Widerøe og våre samarbeidspartnere, sier pressekontakt hos Widerøe Lina Lindegaard Carlsen. Foto: Einar Aslaksen

– Flyene våre fyller seg fort opp vi ser flere og flere fullbookinger utover dagen. Vi har i utgangspunktet mange alternative ruter man kan komme seg frem og tilbake på, men per nå er mye dessverre fullt, sier Lindegaard Carlsen.

Må du for eksempel reise fra Oslo til Tromsø finnes det muligheter senere denne helgen, men da om man velger en noe mer «kreativ» løsning - med flere mellomlandinger.

– Enda er det noen ledige billetter til Bergen, så da er det mulig å reise fra Torp i Sandefjord og til Bergen, og så videre til Tromsø, sier Lindegaard Carlsen.

Den billetten koster cirka 3800 kroner.

Du kan også velge å reise fra Oslo til Sogndal, så til Bergen og så videre til Tromsø. Det finnes altså fortsatt muligheter, men billettene vil ikke være av de billigste.

Fra mandag er det, enn så lenge, noen flere ledige billetter tilgjengelig.

Tromsø-Oslo utsolgt frem til mandag

Også talsperson i flyselskapet Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier mange av deres avganger denne helgen er fulle, selv om det finnes noe ledig på enkelte avganger.

Norwegians nettsider viser at alle avganger fra Tromsø til Oslo er utsolgt helt frem til mandag. Skal du reise motsatt veg, fra Oslo til Tromsø, er det også utsolgt frem til mandag.

Det samme gjelder Norwegians reiser fra Oslo til Trondheim. På selskapets rute til Bergen er det kun ledige billetter på én avgang fredag - resten av helgens avganger er utsolgt.

Til Stavanger er det utsolgt fredag og lørdag, men det er finnes ledige billetter søndag, viser Norwegians nettsider.

– Vi oppfordrer de reisende til å sjekke nettsidene våre som alltid er oppdatert og være åpen for å mellomlande for å komme til sin destinasjon, sier Astrid Mannion-Gibson hos Norwegian.