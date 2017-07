NH90 endelig klar for Kystvakta – mer enn ti år forsinket

– NH90 som maskin er et fantastisk verktøy, både med plass i kabinen, rekkevidde, fart, og avisningsutstyr som gjør at vi kan operere i veldig ugunstige værforhold, sier kommandør Ottar Haugen som er påtroppende sjef for Kystvakt nord på Sortland.

Men fortsatt er det levert for få helikoptre. Kystvakta skal ha åtte. Derfor vil det ennå ta måneder – kanskje år – før Kystvakta har helikoptre nok til alltid å kunne ha de med på sine tokt i nordområdene.

– Nå kan de både lande og ta av, de kan stå på dekk, de kan stå i helikopterhangar ombord, forklarer Ottar Haugen.

NH90 ombord på "Senja" utenfor Harstad i 2014. Men problemene var ikke slutt. Foto: Nils Mehren / NRK

I NRKs arkiv kan man lese at allerede i 2006 skulle de første NH90-helikoptrene vært levert:

I 2009 testet " KV Nordkapp " for første gang det nye helikopteret NH90, som skal brukes av kystvakta og fregattene. Oberstløytnant Karstein Nes, delprosjektleder for helikopteranskaffelsen, var da svært fornøyd med uttestinga.

I 2012 kom nyheten om at helikoptermangelen i Kystvakta var så prekær at Forsvaret vurderte å leie inn sivile helikoptre. De gamle Lynx-maskene til 337 skvadronen er til tider ikke operative.

24. juni 2014 landet det første norske NH90-helikopteret med norsk mannskap på Bardufoss flystasjon

Samme året: De nye NH90-helikoptrene tåler ikke saltvann. Både Nederland og Frankrike har avdekket problemer med rust etter bruk i maritime områder, skriver Teknisk Ukeblad.

2015: Inn-fasing av de nye NH 90-helikoptrene om bord på kystvaktfartøyene er kraftig forsinket. De første maskinene skulle vært på plass i forrige måned. Nå kan det bli vinter før de kan tas inn i hangarene ombord på båtene.

Årsaken er at utstyret og wirene som skal dra helikoptrene inn i hangaren ikke er godt nok testet og godkjent.

Sommeren 2016: Beredskapen til Kystvakta er svekket når de ikke kan ta NH90-helikoptrene permanent ombord. Det sier senior stabsoffiser Steve Olsen i Kystvakta til NRK.

2017: De nye NH90-helikoptrene til Kystvakta tåler ikke å stå på dekk på kystvaktskipene når det er dårlig vær. Ifølge avisa Kyst og fjord skyldes det at helikoptrene ikke tåler mer enn 20 graders krengning.

2017: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen lover en analyse til sommeren om mangelen på helikopter til Sjøforsvaret.

Juni 2017: Etter sommeren regner Forsvaret med å kunne bruke de første NH90-helikoptrene i Kystvakta, sier sjefen for 139 Luftving på Bardufoss, oberst Helge Martin Rasmussen.

8. juli 2017: Kystvakta tvitrer at de har øvd med heising og låring av båre med NH90. – NH90 har nå kapasitet til å behandle og frakte hardt skadde personer, skriver vakthavende.

