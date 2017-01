16 år etter at de nye kystvakthelikoptrene ble bestilt er de fortsatt ikke i operativ drift, som følge av forsinkelser og brukerutfordringer.

I går fortalte Kyst og Fjord at de nye helikoptrene som skal bistå Kystvakten ikke tåler å stå på dekk i uvær og urolig sjø.

Men det er ikke bare i Norge at NH90-helikoptrene har skapt frustrasjon og utålmodighet.

Tolv andre land har bestilt samme helikoptertype siden 2001 og flere har meldt om store problemer.

– Den ene nasjonen etter den andre har utrykt misnøye med helikoptrene. Det er særdeles bekymringsfullt, sier helikopterekspert og tidligere medlem av Justisdepartementets Helikopterfaglig forum, Per Gram.

Zoom inn i kartet for å se hvilke land påstander om problemer med NH90 har vært omtalt i den offentlige debatten.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. * Land merket i rødt: Land som har kjøpt NH90-helikoptre til ulik bruk. * Land som er merket i lilla: Land som vurderer å kjøpe NH90-helikoptre. * Land merket i turkist: Land som har trukket seg fra kjøpet. * Opplysningene er basert på medieomtale i de ulike landene. Noen av landene har fått erstatning og ombygde modeller som følge av manglene. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra NHIndustries.

Rustskader og motorproblemer

I Tyskland blir kjøpet omtalt som en «fiasko» etter en rekke hendelser, deriblant en nødlanding som følge av motorproblemer og elektrisk feil i helikopterets kontrollpanel, noe som førte til at helikoptrene i en periode i 2015 ble satt på bakken.

I den første tiden etter at helikoptrene var levert, var også tyske forsvarseksperter bekymret over at hverken setene i helikopteret eller rampen bak tålte vekten av en fullt utstyrt soldat. Det ble også hevdet av avisa Bild at helikoptrene bare kunne lande på flatmark.

I Australia fikk kjøpet av NH90-helikoptrene knusende kritikk i en rapport fra 2014, etter en rekke forsinkelser og problemer. Blant annet ble det avdekt problemer med nedkjøling av motor og vinduer som sprekker. Forsinkelsene har ført til at Australia fortsatt bruker sine gamle helikoptre, flere år på overtid.

Australia har vært nødt til å bruke sine aldrende S-70A Black Hawk-helikoptre på overtid, som følge av forsinkelsene. Foto: BENJAMIN EVANS / Afp

I Nederland ble det oppdaget store rustskader på helikoptrene etter kontakt med saltvann og i Finland har forsinkelser og dårlig tilgang på reservedeler og service ført til at helikoptrene på enkelte tidspunkt har hatt en operasjonsevne på 19 prosent.

– Helikoptrene framsto som svært gode da de ble bestilt i 2001, sier Gran om helikoptermodellen som på det tidspunktet var helt ny.

– Samtidig vil det alltid være en risiko forbundet til å kjøpe et helt nytt produkt, som ikke har gått seg til gjennom praktisk bruk over tid. At det skulle ta over 20 år fra helikoptrene ble bestilt til de er operative, er det likevel få som kunne forutsett.

Helikopterekspert Per Gram sier alle problemene og forsinkelsene knyttet til NH90 er bekymringsfullt. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Ikke godt å si hva fremtiden vil vise

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra helikopterprodusenten NHIndustries.

Forsvarsdepartementet svarer ikke på spørsmålet om de andre landenes problemer med NH90, men skriver i en epost at det jobbes med å få helikoptrene fullt operative innen perioden 2020-2022.

Gran er usikker på om alle problemene knyttet til helikoptrene da vil være avdekt.

– Når man ser det ene problemet etter det andre dukke opp, så blir jeg veldig skeptisk. Da er det ikke godt å si hva fremtiden vil vise.