Mæland utsetter viktig møte om sammenslåing i nord

Det første møtet i fellesnemnda, som blant annet skal samordne og forberede sammenslåingen av Troms og Finnmark, skulle opprinnelig være 13. august.

– 13. august var en dato som var satt i forståelse med Troms. Når Troms nå har behov for et fylkestingsmøte synes jeg det er helt naturlig å finne en annen dato, slik at vi i etterkant av det møtet kan gå i dialog med Troms, sier kommunalminister, Monica Mæland til NRK.

Tirsdag sendte fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, et brev til fylkesordføreren der han ba om et ekstraordinært møte i fylkestinget. Årsaken er situasjonen som har oppstått etter Finnmarks boikott av fellesnemnda.

Etter null deltakelse fra Finnmark til fellesnemnda i august ber Willy Ørnebakk og fylkesrådet i Troms om ekstraordinært møte i Troms fylkesting. Det får han. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Etter at fylkestinget i Finnmark har vedtatt å boikotte møtet i fellesnemnda, er situasjonen for Troms sine 19 representanter blitt betydelig vanskeligere, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

– Ingen hadde sett for seg at deltakelsen fra Finnmark skulle bli null medlemmer. Vi er i en meget spesiell situasjon, sier fylkesrådslederen.

Blir ekstraordinært fylkesting

Onsdag bekrefter fylkesordfører Knut Werner Hansen at det blir ekstraordinært fylkesting i Troms 10. august, tre dager før fellesnemnda egentlig skulle ha sitt første møte.

– Fylkesrådet har et behov for å få en sak forankret i fylkestinget. Da er det min jobb å følge opp, og det er ikke noe verre enn at vi har et reglement og en kommunelov som regulerer denne verden, selv om jeg vet at enkelte har ferie nå, sier Hansen.

Ørnebakk mener det er viktig med en god forankring i de veivalgene som gjøres videre fra Troms sin side, som nå kan bestemme over Finnmarks fremtid.

– Det er for at de 19 valgte medlemmene fellesnemnda fra Troms ikke alene skal få bære tyngden av de valg som er gjort, sier Willy Ørnebakk til NRK.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik og fylkestinget i Finnmark bestemte 21. juni at de ikke skal utnevne medlemmer til fellesnemnda. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vi kan ikke ta ansvar alene når Finnmark ikke deltar. Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms

Departementet må bidra i en unik situasjon

Ørnebakk forteller at det er en såpass spesiell situasjon at det krever spesielle løsninger for å finne veien videre. I tillegg til Finnmark som boikotter hele Fellesnemnda er et av de siste utspillene rundt sammenslåing at en nestor innen offentlig rett mener Stortingets vedtak om sammenslåing var ulovlig.

Det har vært folkeavstemning i Finnmark, og valgforsker Tord Willumsen tror også at Stortinget kan oppheve fylkessammenslåingen i nord.

– Jeg vet ikke om vi har hatt tilsvarende i Norge i det hele tatt. Derfor er det viktig at kommunaldepartementet må ta rollen med å finne løsninga. Vi skal vi bidra så godt vi kan, hvis det er ønskelig, sier han.

– Er det en reel fare for at møtet i fellesnemnda også kommer til å gå uten representanter fra Troms?

– Slik jeg vurderer situasjonen, er det noen partier som har varsla at de ikke vil stille, mens andre har sagt at de skal delta til et lovlig innkalt møte. Derfor er det uvisst hvor mange som vil møte. Den spenninga vil ligge der helt til møtet i fellesnemnda settes i gang den 13. august.

Troms Senterparti er et parti som har varsla at de ikke vil stille til møtet i fellesnemnda.

Kommunalminister Monica Mæland (H) opplyste tirsdag kveld at hun vil ikke avlyse møtet i fellesnemnda for Troms og Finnmark. Beskjeden ga hun til Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, som hadde oppfordret henne til å avlyse, fordi Finnmark ikke vil delta.