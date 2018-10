Kry er en privat virksomhet som selger videokonsultasjoner med lege gjennom en app over internett.

Jørgine Vasstrand, Ida Fladen og Kathrine Sørland har alle gjort avtaler med Kry om å markedsføre salg av digitale legetimer.

I lignende ordelag beskriver de, gjennom sin podkast, blogg, snapchat eller Instagram, personlige erfaringer og fordeler ved å benytte video-legetjenesten.

Til sammen har de nådd flere hundre tusen følgere.

Jørgine Vasstrand, også kjent som funkygine, har alene nær en halv million følgere på bildedelingstjenesten Instagram. Der reklamerte hun for tjenestene, og viste til bloggen:

Før måtte vi jo sette oss i bilen og kjøre til fastlegen. Som regel i arbeids- eller skoletiden. Alltid litt hassle å finne parkering og selvsagt den obligatoriske halvtimen med forsinkelse og ventetiden før Vasstrand eller Sundli omsider blir ropt opp. Men nå er det andre boller, og legevisittene våre foregår på en helt annen måte enn tidligere. Du har kanskje hørt om KRY? Jørgine Vasstrand på bloggen «funkygine»

Blogginnlegget er merket med annonse, men Vasstrand bruker egne erfaringer i beskrivelser av tjenesten.

Både Ida Fladen, Jørgine Vasstrand og Kathrine Sørland er orientert om saken. Ingen av dem ønsker å kommentere.

– Nedsnakker fastleger, legevakt og offentlig helsevesen

Det er strenge regler for markedsføring av helsetjenester, gjennom Helsepersonellovens § 13.

Legeforeningen har også et sett etiske regler som er forpliktende for alle medlemmer av legeforeningen.

«LEGE PÅ MOBILEN OG VENTEROM I STUA!» Slik starter Jørgine Vasstrand blogginnlegget, som er en annonse for video-legene hos Kry. «Nå trenger det jo faktisk ikke ta halve formiddagen», skriver hun.

Disse fungerer som en etisk norm for alle leger i Norge: Reglene legges vekt på både i tilsynssaker og i rettsvesenet i saker som handler om hvordan leger skal oppføre seg.

Lederen av Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, er ikke fornøyd med markedsføringen de tre formidler.

– De markedsfører tjenestene intenst. Selv om det er påvirkere som utfører dette, må legefirmaet være ansvarlig for innholdet. Man skal være varsom med å kritisere kolleger. Jeg synes disse personene går langt i å snakke ned fastleger, legevakt og offentlig helsevesen. Det synes jeg er problematisk, sier Aarseth.

6000 video-konsultasjoner på tre måneder

NRK har fortalt at bedrifter som selger legetjenester via internett vokser, og at forsvarere av det offentlige helsetilbudet frykter det går ut over kvaliteten.

Legene man møter på det private helsemarkedet er ofte de samme som møter oss hos fastlegen, på sykehus, legevakten eller hos andre private helseaktører, og er derfor også underlagt det samme regelverket.

Kry oppgir å ha gjennomført 6000 digitale legekonsultasjoner over video i løpet av de siste tre månedene, og at salget vokser med 30 prosent hver måned. I Sverige har tjenesten eksistert i snart tre år, og har daglig over 1000 konsultasjoner.

«HELT GENIALT!» skriver Kathrine Sørland på Instagram, og ... «Mye bedre enn å henge på legevakten i timevis.»

Lederen for rådet for legeetikk sier de sjelden har sett lignende markedsføring av allmennlegetjenester i Norge.

Hvis det kommer klager på legers etikk, kan rådet for legeetikk be om at virksomheten endrer seg, eller i verste fall anbefale landsstyret å ekskludere medlemmer fra legeforeningen.

Han mener påvirkerne som markedsfører Kry skaper et bilde av at det er langt vanskeligere å komme til fastlegen enn hva som er tilfelle.

– Bygger opp under sykdomsangst

– De etiske reglene for markedsføring av helsetjenester sier også at man ikke skal bygge opp under sykdomsangst. Det synes jeg disse eksemplene gjør ved at de senker terskelen for hva man kan og bør ta kontakt med legen om.

LEDER RÅDET FOR LEGEETIKK: Svein Aarseth er spesialist i allmennmedisin og i arbeidsmedisin og til daglig fastlege ved Frysja legekontor i Oslo. Foto: Den norske legeforeningen

– Er dette innenfor eller utenfor det etiske regelverket?

– Det jeg har sett, misliker jeg, for å si det sånn. Vi må vurdere dette, men det skulle være interessant å høre hvordan Kry mener at dette kan forsvares ut fra våre etiske regler, sier Aarseth.

Kommunikasjonssjef i Kry, Liselotte Lunde, sier de holder seg innenfor regelverket som omhandler markedsføring av legetjenester og de etiske reglene.

Hun forklarer at de ber pasienten svare på en mengde spørsmål i appen før de bestiller time, og at pasienten får beskjed dersom Kry ikke kan behandle dem, nettopp for å unngå overforbruk.

IDA FLADEN: er blant annet kjent gjennom NRK-serien «Prosjekt Perfekt», der hun testet ulike livsstils- og skjønnhetstips for å oppnå et perfekt liv. Foto: Kim Erlandsen/NRK

Det finnes ingenting verre enn å dra seg ned på det legekontoret, sitte på et venterom på en pinnestol og bare vente og vente på at det blir din tur, mens det sitter folk og hoster og snufser og er veldig syke rundt deg. Ida Fladen i podkasten «Ida med hjertet i hånden»

– At de ikke får time hos fastlegen er et faktum

– Det fremgår alltid at det er en annonse. Vi har valgt nettopp disse fordi de er gode og sunne forbilder som har en relevant følgergruppe. De tester produktet og gjør seg en oppfatning på bakgrunn av det, og så skriver de blogginnlegget eller lignende slik de selv ønsker å omtale oss, sier Lunde

HJELPER MANGE: – Fordi vi vet mye om, folk før legekonsultasjonen starter, klarer vi å hjelpe mage samt unngår overforbruk av legetjenester, sier Liselotte Lund i Kry. Foto: Mick Tully/KRY

Hun sier påvirkerne får informasjon også om hva de skal og ikke skal skrive, som at de ikke skal snakke ned fastlegen eller konkurrenter. Det mener hun verken Jørgine Vasstrand, Ida Fladen eller Kathrine Sørland gjør.

– Når de sier at de ikke har fått time hos fastlegen er det fordi det er et faktum. Som samfunn bør vi også være veldig forsiktig med å regulere forbruk av helsetjenester ved å gjøre dem mindre tilgjengelige. Alternativet for mange er å gå til doktor google, som igjen øker utryggheten, sier Lunde.