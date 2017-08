Jonas slakter Ernas satsing i nordområdene: – Hun leker med tall

Under kveldens direktesendte statsministerduell fra Tromsø planlegger Jonas Gahr Støre å angripe Erna Solberg, blant annet om regjeringens nordområdesatsing.

– Den har vært passiv. Det har vært få signaler som setter en ny kurs, viser lederskap og tar initiativ, sier han.

Nordområdesatsingen er et hjertebarn for Støre. Han lanserte selv begrepet da han som fersk utenriksminister i 2005 trollbandt publikum i en applaudert tale ved Universitetet i Tromsø.

NORDOMRÅDE-MENTOREN: Støre slo i ettermiddag av en prat med tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø og Ap-politiker Jarle Aarbakke, som han har kalt en «mentor» i nordområdepolitikken. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Kunnskap ble nordområdesatsingens nav, og fagmiljøene ble motorer. Det handlet om politisk initiativ og samarbeid mellom de fem arktiske nasjonene, og samarbeidet Norge gjennom flere år har etablert med Russland.

Det ble gitt store beløp gjennom statsbudsjettet.

– Lek med tall

Men nå mener dagens regjering at de gir mye mer penger til nordområdesatsingen enn regjeringen Støre satt i.

Til NRK opplyser Utenriksdepartementet at budsjettet til nordområdesatsingen ble økt med 25 prosent – fra 2,7 milliarder kroner i 2016 til 3,4 milliarder kroner i 2017.

Til sammenligning var den rødgrønne regjeringens forslag for 2013 på 1,96 mrd. kroner.

URIMELIG KRITIKK: Kent Gudmundsen mener Støres kritikk er urimelig, og oppfordrer statsministerkandidaten til heller å se på egne budsjettposter i nordområdesatsingen under den rødgrønne regjeringen. Foto: NRK

Dette får Støre til å fnyse. Arbeiderpartiet peker på en rekke blåblå budsjettposter de mener ikke har noe med nordområdesatsingen å gjøre, blant annet store bevilgninger til et nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø og til nytt lokalsykehus i Kirkenes.

– Sykehus og påbygg er ikke nordområdesatsing. Dette er satsinger innenfor velferdsrammene våre, og normal utvikling i samfunnet, sier Støre.

– De leker med tall. På lista regjeringen legger frem, har de puttet likt og ulikt som hører hjemme i enhver landsdels utvikling i Norge, sier han.

Støre viser til egne triumfer:

– Vi fikk til et isgående havforskningsfartøy som skal ligge i bøya her i Tromsø. Vi fikk til Framsenteret og BarentsWatch, delelinjen med Russland og nye initiativ overfor nabolandene våre i Arktis. Der har denne regjeringen brukt svært få krefter.

Høyre: – Urimelig

Statsminister Erna Solberg kommenterer ikke kritikken, men viser til Høyres førstekandidat for Troms, Kent Gudmundsen.

Han mener sykehus i Kirkenes er har en «Barents-dimensjon» fordi mange i kommer fra Russland.

Gudmundsen mener kritikken er urimelig.

– Vi husker veldig godt da Støre var utenriksminister, og vi hørte om alt fra nødaggregat på Jan Mayen til prisjusteringer av husleia til den samiske høyskolen.

– Det vi putter inn i nordområdepolitikken må være sammenlignbart, slik at vi kan se utvikling over tid. Da er det ingen tvil om at denne regjeringen først og fremst har satset på de tingene som betyr mye for nordområdene, med tanke på forskning, infrastruktur og å utløse de mulighetene vi har, sier Gudmundsen.