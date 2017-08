Fersk måling: Nå er Høyre større enn Arbeiderpartiet

Krisen fortsetter for Jonas Gahr Støre. På bare én uke raser Arbeiderpartiet ned 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 24,4 prosent, ifølge Norstats partibarometer for NRK. På samme uke går Høyre kraftig fram til 25,7 prosent.

Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig, men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin.

– At vi er størst, har vel ikke skjedd siden våren før valget i 2013. Det er veldig hyggelig, men det er fortsatt valg 11. september, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Historisk resultat

Selv om 25,7 prosent er dårligere enn Høyres valgresultat for fire år siden, ville dette likevel vært et historisk valgresultat for partiet. For ikke siden 1924 har Høyre klart å bli større enn Arbeiderpartiet.

– Trodde du, da valgkampen begynte, at dere skulle konkurrere om å bli største parti?

– Nei, det skal jeg være ærlig og si at jeg ikke trodde. Og jeg er ikke sikker på at det vil være resultatet 11. september. Men dette viser at folk har fått med seg hva regjeringen har gjort, svarer Solberg.

Støre-krise

Jonas Gahr Støre på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tirsdag. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Før sommeren lå Arbeiderpartiet an til å få en oppslutning på 33 prosent, og Støre kunne sikre seg flertall med Senterpartiet og SV. Siden har partiet falt og falt på NRKs målinger, og nå har han ikke flertall selv med alle de rødgrønne partiene i ryggen.

Siden forrige valg har Støre mistet 60.000 velgere til Senterpartiet, 30.000 velgere til SV og 19.000 velgere til MDG. Også dagens regjeringspartier har overbevist 26.000 tidligere Ap-velgere.

– At bare halvparten av våre velgere fra 2013 peker på Arbeiderpartiet nå, tror jeg sier noe om hva oppgaven vår er: vi må nå de velgerne, sier Støre til NRK.

– For to uker siden lå du på 27 prosent, og sa at du skulle brette opp ermene. Hvordan syns du det har gått?

– Jeg skal brette dem opp enda mer. Dette er for lave tall, vi skal ha de tallene opp, sier Støre.

Knapt flertall

Selv med Høyres sterke framgang, gir målingen Erna Solberg (H) et svært skjørt flertall til å fortsette som statsminister.

Venstre blir målt til et nivå under sperregrensen, og får kun ett mandat på målingen. Med små endringer for regjeringspartner Frp og støttepartiet KrF får de borgerlige partiene akkurat de 85 mandatene som trengs for å sikre seg flertall.

Sperregrensen Ekspandér faktaboks Partiene må få over 4 prosent oppslutning ved stortingsvalget for å bli tildelt ett eller flere av de 19 utjevningsmandatene.

Partier under sperregrensen kan fortsatt sikre seg mandater blant de 150 distriktsmandatene.

– Jeg føler meg ikke trygg. Jeg skal jobbe hardt sammen med hele Høyre og alle de andre partiene på borgerlig side for å overbevise flest mulig om at det er dagens regjeringsorienterte partier som skaper trygg og stabil styring, sier Solberg.