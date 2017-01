Innfører «polarsertifikat» for skipsfart rundt polene

Fra 1, januar 2017 blir det blant annet strengere krav til redningsutstyr, og krav om et eget «polarsertifikat».

Det blir totalforbud mot utslipp av olje og skadelige flytende stoffer. I tillegg er det særlige skjerpede krav til utslipp av matavfall, lasterester og kloakk.

Polarkoden

Krav til opplæring er også et viktig elementene for sikker operasjon i polområdene, sier næringsminister Monica Mæland.

– Vi kaller dette for polarkoden, som handler om å forebygge ulykker og øke sikkerheten for skip, mannskap og passasjerer samtidig som vi ivaretar miljøet. Områdene rundt polene er sårbare, og ekstreme værforhold gjør at det er krevende å ferdes der. Derfor er jeg glad for at vi nå får nye, internasjonale kjøreregler, sier næringsminister Monica Mæland.

Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis. Norge har vært pådriver for å få på plass de nye reglene.

– Over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i dag i norske farvann. Vi har derfor et særlig ansvar for å sørge for sikker og miljøvennlig skipstrafikk i disse områdene. Polarkoden er noe av det viktigste arbeidet som er gjort for å sikre en bærekraftig skipsfart i polare farvann, sier Mæland.

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge sier til NRK at det er viktig å få dette regelverket på plass.

Også direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt sier at regelverket absolutt er bra for miljøet, og arbeidet med å unngå ulykker.