Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kvinnen Genny Brown fra Karibia forbereder seg på en ekspedisjon til Sydpolen ved å trene i Rondane i Norge.

Hun vil bli den første kvinnen fra Aruba som når Sydpolen.

Hun har ingen tidligere erfaring med ski, men har fått opplæring og trening i Norge.

Hun mener at det å oppleve lengre turer i Norge vil hjelpe henne å forberede seg på utfordringene hun vil møte på Sydpolen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette er galskap, sier Genny Brown entusiastisk.

Hun er fra øystaten Aruba i Karibia, men nå har hun tatt turen til snøfylte Rondane i Norge.

Dette er en del av et treningsopplegg der målet er å bli den første fra Aruba til å nå Sydpolen alene.

– Hadde noen fortalt meg om denne ekspedisjonen for ti år siden hadde jeg aldri trodd på det. Jeg liker sjøen og varmen, ikke denne bitende kulda.

Aruba er en tidligere nederlandsk koloni, og er en øystat i Karibia med 106.000 innbyggere.

Fant motivasjon i sjukdommen

I 2016 fikk Brown diagnosen borreliose. Hun trengte hjelp til å spise og vaske seg, og følte seg hjelpeløs.

Hun mista livsgnisten, men fant fort ut at det ikke hjalp å være bitter.

– Jeg ville gjøre noe helt vilt for å bevise for meg selv og andre at jeg kunne overvinne sjukdommen og komme meg på beina igjen.

– Jeg føler at jeg har fått en ny sjanse på livet. Den sjansen har jeg tenkt å ta, og håper andre lar seg inspirere av det.

Hun hadde flere idéer – og det villeste hun kunne tenke seg var å dra på en ekspedisjon til Sydpolen.

I 2017 bestemte hun seg for å sette fantasien ut i live. Hun satte seg et mål om å nå det sørligste punktet i verden.

– Tenk på det, da. Tenk å ha gått fra å sove 20 timer om dagen, til å gå over 100 mil på ski i sterk vind og 35 minusgrader, sier hun.

Lite mangfold

Roald Amundsen var den første som nådde det sørligste punktet på jorda, 14. desember 1911.

Siden da har bare noen hundre tatt seg til sydpolen for egen maskin.

Brown synes det er noe som skurrer.

– Jeg var ikke klar over hvor lite mangfold det er blant eventyrere. Nesten alle er godt voksne, hvite menn.

Hun mener vi trenger mer mangfold i rekkene.

– Jeg vil at barn skal kunne bli inspirert av noen som ser ut som dem.

Nå tilbringer hun ti dager på Høvringen i Rondane, der hun går på kryss og tvers på ski som en forberedelse på ekspedisjonen.

– Det handler ikke så mye om hvor langt jeg går, men heller å finne ut hva som funker og ikke.

Har trua

Newland Expeditions er et norsk firma som tilbyr opptrening til polarekspedisjoner til steder som Nordpolen, Sydpolen, Grønland, på Svalbard og andre steder i Norge.

Helen Turton er daglig leder i firmaet og har jobbet med Genny i tre år for å forberede henne på å gå på ski til Sydpolen.

Helen Turton, daglig leder i Newland Expeditions. Foto: Privat

Genny har ikke noen bakgrunn fra fjell- eller utendørsaktiviteter, og lærer derfor litt og litt, i små steg.

Newland Expeditions hjelper henne med å finne rett utstyr og riktig trening, og Genny har allerede fullført sin første åtte-natts ekspedisjon ute.

– Det er usikkert når Jenny vil være klar for Sydpolen, da det avhenger av variasjonen i erfaringene en person har. Det kan ta mange år, og det er viktig at hun får variert trening i mange forskjellige forhold, sier Turton.

Hun forteller også at ekspedisjoner til Sydpolen er svært kostbare, og at det er viktig å sikre sponsorer som er trygge på at de støtter en vinner.

Men, selv har Turton troa på at Genny vil klare ekspedisjonen.

– Ja, jeg har trua på henne. Det er sikkert, sier Turton.