– Jeg skal forklare meg om de tiltalte i saken, om hvordan jeg stiller meg til tiltalen, om mitt liv i Norge og min økonomiske situasjon.

Tyskeren i 40-årene ser ut som en vanlig familiefar. Tynn i håret, todagersskjegg, grå genser og mørke briller.

– Men jeg ønsker ikke å forklare meg om nettverket som står bak innføringen av disse partiene med amfetamin, sier han.

Han har innrømmet å ha stått bak innføringen av totalt 87 kilo amfetamin fra Tyskland til Tromsø høsten 2016 og høsten 2017.

I tiltalen blir han fremstilt som hovedmannen bak innføringen av rekordbeslaget. Han er også tiltalt for å være en del av et større nettverk, under den såkalte mafiaparagrafen.

Og det er nettopp dette nettverket han frykter.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober 2017 beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene. Og det største amfetaminbeslaget i Norge det året.

Politiet mener det aktuelle amfetaminpartiet var på totalt 70 kilo. Saken omhandler også et parti med amfetamin på 17 kilo, innført til Norge høsten 2016. Totalt er det altså snakk om 87 kilo amfetamin.

Fem personer er tiltalt i saken som starter i Nord-Troms tingrett den 30.september. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblan to advokater.

Tiltalten omhandler brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Tiltalen gjelder også straffelovens paragraf 79, første led bokstav c, den såkalte mafiaparagrafen. Den tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe. Strafferammen er tre års fengsel.

Hevnaksjoner

Statsadvokat Hugo Henstein fortalte i sin innledning at tyskerens forklaring spiller en viktig rolle i saken.

– Det var han som sa at de 66 kiloene amfetamin vi fant på et hotell i Tromsø var en del av et parti på totalt 70 kilo. Det var han som fortalte oss om partiet på 17 kilo amfetamin som kom til Tromsø høsten 2016, og han har gitt oss informasjon om alle de andre tiltalte, sa Henstein.

Det er denne informasjonen den tyske mannen frykter kan få konsekvenser.

– Jeg har to døtre. Jeg frykter for hevnaksjoner mot meg selv og min familie i Tyskland, etter at jeg har forklart meg for politiet og her i retten, sier mannen.

– Jeg ønsker heller ikke å forklare meg mer om dem som står bak dette, fordi jeg ikke vet nok om dem. Jeg vet ikke om det er én eller flere personer, sier han.

Mannen erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men erkjenner ikke å ha hatt en ledende rolle i innføringen.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

– Naturlig at det er et nettverk

En av mannens to forsvarere, Odd Rune Torstrup, forteller at tyskerens frykt er naturlig.

– I de fleste narkosaker er det et apparat bak det hele. I alle fall når det er snakk om så store mengder som dette. Når du forklarer deg så grundig for politiet som min klient har gjort, er den frykten han kjenner på naturlig, sier Torstrup.

– Hvorfor har det vært så viktig for din klient å legge alle kortene på bordet?

– Han har alt å tjene på det, blant annet med tanke på straffeutmålingen, og ønsker å forklare seg så godt som mulig, sier Torstrup.

66 KILO: Under en seng på Ami hotell i Tromsø fant politiet i Tromsø 66 kilo amfetamin pakket i kilospakninger høsten 2017. Foto: Politiet

Undercover-agenter og avlytting

Det er satt av en måned til saken i Nord-Troms tingrett. Under første dag av rettssaken fortalte statsadvokat Hugo Henstein litt om bevisene de har tenkt å legge frem.

Blant annet skal retten få innsikt i i avlytting politiet har gjort av mobiltelefonene til de tiltalte. I tillegg skal en undercoveragent fra politiet forklare seg.

Henstein kunne også vise bilder av bilen de mener ble brukt til å smugle inn 70 kilo amfetamin fra Tyskland til Tromsø, via Kilpisjärvi i Finland. Bilen var bygd om med et skjult rom som rommet 142 liter.

