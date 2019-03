Forsker på peanøttallergi: – Håper jeg ikke dør

Mikkel (8) er litt nervøs før han går inn til legen. Det er første gang han skal være så nær peanøtter.

– Jeg håper jeg ikke dør i alle fall.

Mikkel har alvorlig nøtteallergi. På skolen hans er det totalforbud mot nøtter, inkludert nøttepålegg som Nugatti.

– Jeg synes det er litt rart, fordi det går helt fint så lenge jeg ikke får det i meg, og at andre vasker hendene etter at de har spist nøtter, sier åtteåringen.

Sammen med mamma Tone Helen Riise, er han på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), for å være med på en landsomfattende studie.

Som en del av forskningen skal Mikkel sitte med en åpen pose peanøtter tett på ansiktet i 10 minutter.

– Unødvendig med forbud

Mange som er allergiske mot peanøtter lever i frykt for at noen skal knaske peanøtter eller spise en brødskive med peanøttsmør i nærheten. Derfor har flere skoler og barnehager over hele landet innført totalforbud.

Overlege ved UNN i Tromsø, Martin Sørensen, reagerer sterkt på skoler som legger ned forbud mot matvarer grunnet allergi.

– Hovedhensikten med studien er å vise at barn med peanøttallergi kan føle seg trygge selv om noen spiser peanøtter i samme rom, sier overlege Martin Sørensen. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Det er ikke nødvendig. Hvilke signaler sendes til barn hvis vi forteller dem at det er livsfarlig å være i nærheten av en peanøtt?

Sørensen har drevet med allergiforskning i over 10 år, og leder forskningsprosjektet ved sykehuset. Han viser til en veileder fra Helsedirektoratet, hvor skolene anbefales å ikke forby nøtter på grunn av allergiske barn.

– Barn kan føle seg trygge

Allergi mot peanøtter er en av de mest vanlige matallergiene. De vanligste allergiske reaksjonene er kløe og hevelse i munn og svelg. Eksemutbrudd, elveblest, magesmerter og oppkast kan også oppstå. Enkelte personer kan få kraftige, livstruende allergisk sjokk, og det er disse personene som er hovedfokus i denne forskingen.

– Men hvis man skal påstå at allergikere kan reagere på at det er peanøtter i nærheten, må man vite at det faktisk stemmer. Det er dette som er formålet med prosjektet, sier Sørensen.

Han legger til at målet ikke er å avlive myter, men å opplyse foreldrene om hva de ikke trenger å bekymre seg for.

Sykehus over hele landet jobber med å finne ut om peanøtt-allergikere kan få anfall ved å være i samme rom som peanøtter. Her lukter Mikkel (8) ned i en Polly-pose i 10 minutter. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Mye hysteri

Forskningsprosjektet Mikkel er med på kommer i rekken av flere. Oslo universitetssykehus Ullevål tok et steg videre og lot 60 deltakere, under kyndig veiledning og overvåking, spise peanøtter.

Moren til Mikkel, Tone Helen Riise, tror prosjektet kan gi barn med alvorlige allergier en større ro, og at foreldre til allergiske barn kan få en bedre forståelse for hvordan allergien skal håndteres.

– Det kan virke som det er mye hysteri forbundet med dette, så jeg synes det er viktig å spre riktig informasjon om peanøttallergi. For vår del er det fint å være med for at Mikkel skal bli trygg på at det ikke er farlig at noen spiser peanøtter rundt han, sier Tone Helen Riise.