FlyViking innstiller driften

Selskapet, som hadde sine første flyvninger i slutten av mars i år, opplyser fredag ettermiddag at de siste flyvningene vil skje 12. januar 2018.

– Ikke økonomisk forsvarlig

Heine Richardsen har ledet FlyViking siden september. Nå avvikles selskapet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag. Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking AS, samtidig som verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, sier styreleder Ola Olsen ei pressemelding.

FlyViking vil forsøke å opprettholde ruta Ørland - Oslo - Ørland med innleid fly og personell fra andre flyselskaper.

– Vi beklager de ulempene dette vil medføre for kundene som har kjøpt billetter med selskapet etter den 12. januar. Samtlige kunder bes ta kontakt med selskapet, slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier daglig leder Heine Richardsen.

FlyViking Ekspandér faktaboks FlyViking AS er privateid flyselskap med hovedkontor på Lyngseidet i Troms og hovedbase i Tromsø. FlyViking opererer regionale flyvninger i Nord-Norge.

FlyViking ble etablert i mars 2016, men var grunnlagt i 1989 som Lofotfly. Selskapet ble omdøpt til Fly Taxi Nord i 2000, og fløy da Piper PA-31 fly, både frakt og passasjerer. I november 2015 kjøpte Ola O.K Giæver jr. selskapet og gav det navnet FlyViking.

Ola Giæver ble sagt opp fra Widerøe i april 2015, etter uenigheter innad selskapet. Han gikk til rettssak fordi han mente han var usaklig oppsagt, men tapte saken mot Widerøe i Salten tingrett.

Dette førte til at han ville starte sitt eget flyselskap og konkurrere mot Widerøe på kortbanenettet i Norge. Kilde: Wikipedia.

Har tapt kunder

Manglende økonomiske resultater er hovedårsaken til at flyselskapet nå innstiller driften.

– Vi har hatt større tekniske utfordringer med de tre første Dash 8-100 maskinene enn forventet. Dette har ført til mange kanselleringer og tap av kunder. Den fjerde maskinen var planlagt å settes i drift i november, men en vital funksjon manglet på flyet. Dette gjorde det umulig å bruke det på våre ruter, og dermed kunne ikke maskinen brukes som reservefly og den planlagte utvidelsen av rutenettet ble umulig å gjennomføre. Det har blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, sier Richardsen videre i pressemeldingen.

Det har også vært utfordringer med billettbestillingssystemet, og manglende distribusjon av billetter gjennom Amadeus-systemet. Richardsen sier at de heller ikke har kunnet tilby selvbetjent innsjekking, og at det har vært negativt for selskapet.

– Svært vanskelig beslutning

Gründer av FlyViking, Ola Giæver, har følgende kommentar til NRK via tekstmelding:

«That which does not kill us, makes us stronger. Nytt år snart og nye muligheter! Godt nyttår folkens!»

Den tildigere Widerøe-flyveren Giæver fra Lyngen og reder Ola Olsen har vært de største aksjonærene i flyselskapet, og de har stått for storparten av aksjekapitalen.

– Det var en svært vanskelig beslutning. Vi hadde håpet på å kunne komme inn i markedet og konkurrere. Men nå gikk det ikke slik, og vi må bare se i øynene at det ikke går an å drive videre, sier Richardsen til NRK.

SE NETT-TV: NRK laget denne dokumentaren om oppstarten av flyselskapet: