Fjellfører Mikal (MDG) ber turistene om å velge kortreiste destinasjoner

Nerberg er førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Troms, og driver ellers et enkeltmannsforetak der han guider turister på de majestetiske fjellene i Lyngsalpan.

I et Nord-Norge som blir stadig mer attraktivt for turister ender klima og miljø ender opp som tapere, blant annet på grunn av lange flyreiser. Likevel mener MDG at turisme er blant næringene som i fremtiden skal erstatte olje og gass.

Nerberg, derimot, ser helst at gjester fra Nord-Amerika og Asia velger «kortreiste» destinasjoner neste gang.

– Så du anbefaler dem velge kortreiste destinasjoner?

– Ja.

POPULÆRT TURISTMÅL: Lyngsalpan i Nord-Troms er populært blant turister. Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Jeg sier ikke direkte at de ikke skal komme tilbake. Jeg vil gjerne ha gjenkjøp av gjester. Men jeg jobber i en bevisstgjøringsprosess med å ta vare på natur, klima og miljø. Da er det naturlig for meg å anbefale mine gjester å tenke kortreiste reisemål, sier han.

– Færre men bedre

For Nerberg er det viktig å gjøre turismen i Nord-Norge så bærekraftig som mulig, blant annet ved å styre unna de mest slitte områdene i naturen, og ved å gi rabatt til de som har kommet seg til Nord-Norge bærekraftig.

Nerberg vil ha færre, men «bedre», turister til Nord-Norge, både for å spare klimaet for utslipp fra transport, og for miljøet:

– Vi skal ikke ha flere turister, men vi skal ha dem til å være her lengre, og legge igjen mer penger. Da representerer min bransje, som er kompetansekrevende og der man jobber med små grupper, en riktig vei å gå.

BEVISST NÆRING: Audun Pettersen i Innovasjon Norge sier at reiselivsnæringen er bevisst på bærekraft. Foto: Tommy Andresen

– Det vil gi flere arbeidsplasser, og man vil få styrt turismen på en annen måte enn om man legger opp til store besøkssentra og slipper folk løs i store antall, ute i naturen, sier Nerberg.

Innovasjon Norge: – Bevisst reiseliv

Audun Pettersen er direktør for Bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge:

– Det vi skal leve av etter oljen er faktisk å jobbe. ja, reiseliv er en viktig del av omstillingen, sier han.

– Med tanke på klimaavtrykket til reiselivet, går det meste på transport. Da til og fra Norge. Her må man rett og slett jobbe med de aktørene som driver transporten, og se at de investerer i det mest klima- og miljøvennlige teknologien, sier Pettersen.

Innovasjon Norge jobber med å gjøre reisemål bærekraftig, i et prosjekt som blant andre fjellfører Mikal Nerberg er med i. Pettersen sier de fleste norske reiselivsbedrifter er bevisste med tanke på bærekraft:

– De vet at Norge reiselivsmessig faktisk blir sett på som et veldig grønt, naturmessig reisemål. Det er naturen som er det spesielle med Norge, sier Pettersen.