Eline er virkelighetens «Heimebane-Helena»

Ingen andre kvinner i Norge trener herrelag på høyere nivå enn det 28-åringen fra Skjervøy i Nord-Troms gjør.

– Vi ønsker å utvikle spillet og oss sjøl som trenere. Det er derfor vi er trenere, sier Eline Torneus.

Eline tar over herrelag Du trenger javascript for å se video.

Som jentunge dro hun rett fra skolen til «løkka» for å spille fotball.

– Jeg hadde én motivasjon, og det var å bli større og sterkere enn brødrene mine, forteller Torneus.

Og det ble hun. Til sammen har hun spilt ni år i toppserien, for lagene Røa og Fløya. Hun har vært innom alle aldersbestemte lag, og også på A-landslaget.

Fotball er livet for 28-åringen, både på jobb og på fritiden. Hun har skrevet masteroppgave i idrettsvitenskap om fotball og talentutvikling, og vært trener i flere år.

I november tok hun over som trener for Skjervøy sitt herrelag i 3. divisjon. Det skapte overskrifter:

SKAPTE OVERSKRIFTER: Flere aviser skrev sak da det ble kjent at Eline Torneus skulle bli trener for Skjervøy herrelag. Foto: Skjermdump / iTromsø

En ekte «Heimebane» historie

I serien rykker det fiktive fotballlaget Varg opp i Eliteserien og kort tid etter står de uten trener. Da får «Helena Mikkelsen» sjansen til å bli norgeshistoriens første kvinnelige fotballtrener på toppnivå. Og det skaper reaksjoner.

Rollefiguren Helena Mikkelsen møter mye motstand når hun begynner som trener for fotballaget Varg i serien Heimebane på NRK. Foto: Sjur Aarthun

Men i motsetning til rollefiguren til skuespiller Ane Dahl Torp, har Eline Torneus blitt tatt godt i mot av både herrelaget og supporterne. God hjelp har hun også i sin bror Svenn Johansen, som er hjelpetrener.

Spillerne på Skjervøy IK synes det er helt ok å ha en kvinnelig trener. Foto: Tove Jensen / NRK

Men å bli trener for et herrelag, var ingen selvfølge for 28-åringen, som til daglig trener jenter på Norges Toppidrettsgymnas i Tromsø.

– Det var ikke like skummelt med Skjervøy som om det hadde vært en annen klubb. Jeg har så mye venner og familie der, og to trenere som jobber med Skjervøygruppa, har jeg kjent kjent hele livet, sier hun.

Ser likheter

Storebroren Svenn Johansen ser flere likheter mellom søsteren Eline og karakteren Helena Mikkelsen i NRK-serien. Medspillerne hans er fornøyd med å ha henne som trener.

– Eline er faglig dyktig. Hun kan mye fotball, og kan være streng også. En omgjengelig person som er lett å snakke med, derfor er det interessant med kvinnelig trener, sier Brage Fjellheim Wiik og Øyvind Garfjeld.