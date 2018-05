«Heimebane» blir virkelighet: – Tiden er inne for kvinnelige trenere i herrefotballen

– Det er en utrolig positiv og spennende nyhet. Spesielt med tanke på det som har vært fremme i serien «Heimebane» og det fokuset det har skapt. Om det er et resultat av dét, det vet jeg ikke, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Han tror det er flere årsaker til at det ikke har vært flust av kvinnelige trenere i herrefotballen så langt, men først og fremst at fotballen har vært svært mannsdominert.

I NRK-serien «Heimebane», er plottet nettopp en kvinnelig trener for det fiktive herrelaget Varg IL. Her portretterer skuespiller Ane Dahl Torp fotballtreneren Helena Mikkelsen.

– Fotball har vært en veldig mannsdominert idrett, selv om Norge har vært tidlig ute i kvinnefotballen. Så ser man også en voldsom profesjonalisering i kvinnefotballen også, slik at de nærmer seg mer på kompetanse enn før, mener Torp.

Etter det vol.no erfarer, blir Pedersen den andre kvinnen i norsk fotballhistorie som trener et herrelag på så høyt som tredjedivisjon. Avisen omtalte saken først.

Det har så langt ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Pedersen selv.

– Vanskelig å komme inn

Torp mener at den mannsdominerte kulturen som har vært i fotballen har gjort det vanskelig for kvinner å komme inn i herrefotballen, men er glad for at det nå ser ut til at en endring er på vei.

– Hvis man får noen som lykkes og tør å ta det steget. Det er kjempespennende at Sortland vil gå litt i bresjen og ikke er redd for å se den veien. Det er en ung trener som tar den rollen, og det kan være beintøft, sier han.

Fotballekspert Car-Erik Torp synes det er tøft at Sortland går i bresjen sammen med Skjervøy for kvinnelige trenere i herrefotballen. Foto: Julia Marie Naglestad

Torp mener det er viktig at også kvinnelige trenere går gradene i herreserien.

– Man trener kanskje et lag i en lavere divisjon og kanskje man får et eliteserielag etter hvert. Slik som hun i Sortland nå som trener et 3. divisjonslag, og så kanskje den neste jobben hun kan få er i en annen divisjon, sier han.

Danket ut den mannlige utfordrerne

– Vi er i 2018, og tiden er virkelig inne for kvinnelige trenere i herrefotballen når vi er på denne siden av 2000-tallet, sier styreleder Mats André Aas i Sortland IL.

Styrelederen forteller at Pedersen var en kandidat helt siden hovedtreneren varslet sin avgang i klubben.

– Vi har snakket med profilerte trenere fra hele landet, men landet på henne til slutt. Avgjørelsen er begrunnet i den erfaringen og utdanningen hun har, og hun har gode tanker om hvordan vi skal drive Sortland IL videre.

– Tiden er moden for kvinnetrenere i herrefotballen nå?

– Nå har det vært en debatt i det siste om kvinner i herrefotballen, både jeg personlig og klubben mener at det er ingen grunn til å se på kjønn, det er den fotballfaglige kompetansen det handler om.