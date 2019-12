Den døde kvinnens forsvarer: – Aldri hatt en slik sak før

– Dette er veldig spesielt. Jeg har hatt klienter som har blitt borte i løpet av prosessen, men ikke slik som dette, sier advokat Tore Pedersen.

Onsdag ble han utnevnt som forsvarer for den sudanske kvinnen i 20-årene, som er siktet for drap og drapsforsøk mot sine egne barn.

MÅ LESE SEG OPP: Tore Pedersen ble utnevnt som forsvarer onsdag, og har derfor ikke rukket å lese seg opp på saken, utover det han har fått med seg gjennom media. Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Bakgrunnen er hendelsen mandag, da kvinnen og hennes tre barn ble funnet livløse i vannet på Fagereng i Tromsø.

Den eldste dattera døde på Universitetssykehuset Nord-Norge senere på kvelden. Det samme gjorde kvinnen i 20-årene, som Pedersen nå skal forsvare.

– Min jobb blir å følge opp etterforskningen, slik at den har nødvendig fremdrift. Jeg skal bidra til å få fakta på bordet, for at saken skal bli best mulig opplyst, sier han.

Dette skjedde i de dramatiske timene i Tromsø Mandag 2. desember ble en mor og tre barn funnet i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og hennes eldste datter er døde. De to yngste barna, på henholdsvis fire og ett år, kjemper for livet på Rikshospitalet i Oslo. Forlater huset Den sudanske mora i 20-årene og hennes tre barn på ett, fire og syv år forlater leiligheten sin på Tromsøya. På vei ut møter de naboens datter. Ifølge henne var alle fire i godt humør.

Bussen til sentrum Gangavstanden til Tromsø sentrum er såpass lang at det er trolig at de fire tok bussen til Tromsø sentrum. Etter det NRK erfarer går mora og hennes tre barn på buss nummer 33. Den kjører fra sentrum cirka klokken 16.05. Omtrent et kvarter seinere, cirka klokken 16.20 går de fire av bussen på Fagereng, på vestsiden av Tromsøya.

Den forlatte barnevognen Ifølge politiet observerer én person en barnevogn og et par barnestøvler forlatt på gangstien på Fagereng i Tromsø. Det er mye vind og snø denne mandagen i mørketiden. Rett ved siden av gangstien passerer Kvaløyvegen, en mye trafikkert vei, særlig på denne tiden av døgnet. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Den første meldingen Politiet mottar den første meldingen. En forbipasserende har reagert på den forlatte barnevogna. Vedkommende forteller at det går spor over den trafikkerte veien og ned i fjæra på den andre siden. Foto: Petter Strøm / NRK

Fire personer i vannet Politiet finner fire personer i vannet, cirka ti meter fra land. Det er den sudanske mora og hennes tre barn. De fire ligger nært hverandre og blir hentet opp av vannet. Livreddende førstehjelp blir igangsatt med en gang, før de fire blir fraktet videre til Universitetssykehuset Nord-Norge. Politiet fortsetter søket i tilfelle flere personer ligger i vannet. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Til behandling på UNN Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at de har fått inn de fire personene. Ingen av de fire har blodsirkulasjon eller tilfredsstillende hjerteaktivitet. De blir koblet til hjerte-lunge-maskiner og forsøkt varmet opp.

Avslutter søket Politiet avslutter søket i fjæra på Fagereng. De tror ikke det ligger flere personer i vannet.

Den første pressekonferansen Politiet inviterer til pressekonferanse. De forteller at de jobber ut fra flere teorier og ber publikum som kan ha sett noe om å ta kontakt.

Den eldste jenta er død Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at den eldste av de tre involverte barna, ei jente på syv år er død. Sykehuset jobber med å få overført de to yngste barna til Rikshospitalet i Oslo.

Ankommer Rikshospitalet De to barna på henholdsvis fire og ett år ankommer akuttmottaket på Rikshospitalet. De ble fraktet fra Tromsø med luftambulanse tidlig tirsdag morgen.

Kvinnen bekreftes omkommet Universitetssykehuset Nord-Norge bekrefter at mora til de tre barna er død.

Halv stang på skolen Skoledagen begynner på Borgtun skole i Tromsø. De har flagget på halv stang, etter å ha mistet en av sine elever. Foto: Petter Strøm / NRK

Ny pressekonferanse Politiet inviterer til pressekonferanse. De informerer at saken har endret status. Den blir nå etterforsket som en drapssak. Politiets hovedteori er at kvinnen har påført død og kritisk skade på sine tre barn, men de utelukker ikke at andre ting kan ha skjedd. Politiet forteller videre at barnas far har status som vitne i saken. Foto: Petter Strøm / NRK

Det første lyset Mens pressen er på plass hos politiet i Tromsø blir det første lyset på åstedet tent. I løpet av tirsdag ettermiddag og kveld kommer flere personer til stedet for å tenne lys. Foto: Petter Strøm / NRK

Kommunen svarer Tromsø kommune innkaller til pressekonferanse. De forteller at de ikke har mottatt noen bekymringsmeldinger angående den sudanske familien. De blir beskrevet som ressurssterke og glade personer. Far var i arbeid, mor deltok i programmet for flyktninger. Barna gikk i barnehage og på skole. Foto: Petter Strøm / NRK Vis mer

Flest mulige svar

Statsadvokat Lars Fause forteller at det er riktig av politiet å ta ut siktelse mot den døde kvinnen, og å gi henne forsvarer.

– På den måten sikrer du at kvinnen får ivaretatt rettighetene sine, med tanke på hennes ettermæle. I tillegg får politiet registrert og organisert saken i systemet sitt på vanlig måte, sier Fause.

RIKTIG: Statsadvokat Lars Fause mener det er riktig å ta ut siktelse mot den døde kvinnen, for å sikre at etterforskningen blir gjort riktig. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I 2009 ble en kvinne drept av sin tidligere samboer i Tromsø. Etter å ha skutt henne, skøyt mannen seg selv. Også denne saken ble etterforsket som en drapssak.

– Dette var for å få etterforsket saken best mulig, slik at man med sikkerhet kunne konkludere med hva som hadde skjedd, sier Fause.

Derfor har den døde kvinnen status som sikta Ekspandér faktaboks Politiet er pålagt å etterforske alvorlige straffbare handlinger, også når den antatte gjerningspersonen er død. Én av hypotesene politiet jobber ut fra i Tromsø-saken, er at kvinnen i 20-årene har påført død og kritisk skade på sine tre barn. Når politiet bestemmer seg for å ta beslag i kvinnens eiendeler, for eksempel telefonen hennes, blir hun per definisjon siktet i saken. Det er ingen sammenheng mellom at det tas ut en siktelse og at de skadelidende får status som fornærmet. Fornærmede har rett på bistandsadvokat i saker der det er grunn til å tro at de får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen som er begått. Les mer i Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Tror på svar

De to personene som døde i hendelsen skal obduseres onsdag og fredag. På Rikshospitalet i Oslo jobber de for å redde livene til de to yngste barna som ble funnet i vannet.

– Politiet gjør sine undersøkelser nå. Både med tanke på tekniske og taktiske undersøkelser. Jeg skjønner at det er mange dyktige folk som jobber med denne saken, så jeg er sikker på at de finner ut hva som har skjedd, sier Fause.

Skulle politiet konkludere med at det er den døde kvinnen som har forårsaket skadene på seg selv og sine barn, vil saken bli henlagt. Likevel kan det bli en erstatningssak, forteller kvinnens forsvarer Tore Pedersen.

– Men det er vanskelig å forskuttere om det blir noe av. Alt er opp til familiens bistandsadvokat, sier Pedersen.