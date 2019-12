To av jentene som ble funnet i sjøen utenfor Tromsø mandag, er sendt til Rikshospitalet i Oslo. Ei jente i barneskolealder omkom mandag kveld. Tirsdag morgen melder UNN at også kvinnen i 20-årene døde sent mandag kveld.

Alle de fire er utenlandske statsborgere.

Luftambulanseflyet med de to jentene om bord landet på Gardemoen klokken 5.55 tirsdag morgen. Like før halv åtte tirsdag morgen var jentene på akuttmottaket på Rikshospitalet.

– De var livstruende og kritisk skadd da de ble sendt fra UNN, og videre status må Rikshospitalet svare for, sier pressevakt ved UNN, Jørn Resvoll.

Nå bekrefter politiet at de har vært i kontakt med barnas far. Han har status som vitne i saken og har fått oppfølging av kristeamet.

Politiet vil orientere om saken på en pressekonferanse i Tromsø kl. 10:

Fire hentet opp av sjøen i Tromsø - Politiet holder pressekonferanse Du trenger javascript for å se video.

Fant barnevogn og støvler i vannkanten

Politiet ble varslet fra forbipasserende klokka 17.28 mandag kveld om at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet, ble det gjort funn av gjenstander, blant annet støvler i vannkanten.

Da politiet rykket til området Fagereng i Tromsø, fant de fire livløse personer i sjøen. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyte og helikopter etter flere mulige personer i sjøen.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd. Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen fortsatt, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø.