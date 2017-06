Bård Flovik ferdig som trener i Tromsø

TIL-direktør Stig-Arne Engen sier under en pressekonferanse mandag ettermiddag at de har blitt enige om å avslutte trenerforholdet etter et felles initiativ og samtaler i helga.

– Vi har funnet en løsning der vi avslutter trenerforholdet fordi det er best for klubben og best for Bård på grunn av situasjonen vi er i. Flovik var et godt valg da vi ansatte ham i 2015- og 2016-sesongen. Vi ønsker å takke Bård for jobben han har gjort, sier Engen.

Mye fokus på Flovik

Partene kom til enighet mandag.

– Tabellsituasjonen har vi alle fulgt med på, og det har vært mye fokus på meg. Vi har ikke fått de resultatene alle ønsker, og vi er enige om å avslutte samarbeidet. Det er bra for meg, for det har vært for mye fokus på meg og min rolle. Etter at ting har blitt slik de er, er jeg enig om å avslutte kontrakten, sier Flovik.

Enig – men ikke enig

Under Floviks ledelse har TIL i år bare tatt 14 poeng på 14 spilte kamper, og klubben ligger nest nederst på tabellen.

Flovik sier han er enig med Tromsø IL om å avslutte trenerforholdet, men han mener situasjonen kunne blitt løst uten oppsigelsen.

– Det har vært mange skader og en del sykdom på laget. Jeg er sikker på at vi ville klart å snu situasjonen. Jeg ønsker laget alt vel, men er ikke enig i valget om å sparkes, sier Flovik.

Jobber med løsning

Flovik ble i januar i 2014 ansatt som assistenttrener i Tromsø mens Steinar Nilsen var hovedtrener. Nilsen fikk sparken i august 2015 og Flovik overtok som hovedtrener.

Engen forteller at de jobber med å få på plass en trenerløsning og vil informere offentligheten når det er på plass.

– Mot kampen til helga blir laget ledet av det øvrige trenerteamet, sier han.

Saken oppdateres.