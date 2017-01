– Longyearbyen må forberede seg på mer isbjørnbesøk

– Det er i hvert fall ingen tvil om at isbjørnene som er ute på Svalbard nå om dagene har det vanskelig, for det finnes nesten ikke sjøis, sier Magnus Andersen, isbjørnforsker ved Norsk polarinstitutt.

De siste dagene har en isbjørnbinne og to unger oppsøkt Longyearbyen. I løpet av tirsdagsnatten tok dyrene seg helt inn i til husene i Longyearbyen.

Andersen forteller at det ikke er uvanlig at Longyearbyen får besøk av bjørn, men at det har vært hyppigere besøk de siste årene enn for 15–20 år siden.

– På grunn av rekordlite sjøis ser vi at en del bjørner vandrer annerledes nå, sannsynligvis på søken etter steder å jakte mat. Det er et mønster som vi ser ganske tydelig og Longyearbyen må forberede seg på mer besøk. Kanskje også på tider der man ikke er vant til å se bjørn.

– Kan pågå en stund

Forskeren sier at det er en egenskap ved disse bjørnene som er svært godt utviklet, og det er nysgjerrigheten.

– Alt som lukter interessant og som kan være en potensiell matkilde blir sjekket ut. De er neppe aggressive, men svært nysgjerrige, forteller Magnus Andersen.

Han har fulgt med bjørnen de siste dagene gjennom media, og synes det Sysselmannen gjør med å holde dem på avstand er fornuftig.

– De skremmer for å gi klar beskjed om at de ikke er ønsket. Utfordringen er at bjørnen også er ekstremt tålmodige, og det kan ta tid å skremme dem vekk. Dette kan nok pågå en stund, så de bør opprettholde en viss overvåking og et viss trykk. Det er da viktig at vi viser dem at det er mye mer attraktivt å finne seg et område hvor de faktisk kan jakte noe.

Fredag var isbjørnene ved denne hytta i Adventdalen. Foto: Hurtigruten Svalbard

Vil la bjørnen velge veien videre

Sysselmannsoverbetjent, Ole Jakob Malmo, sier at isbjørnene nå har trukket innover i Endalen, et stykke utenfor Longyearbyen, og at de har satt igjen en observasjonspost der.

– Det er ikke forsvarlig for oss å følge etter bjørnene innover der. Nå vil vi forsøke å fange opp om de eventuelt snur og kommer ut igjen.

Hvis været og flyforholdene blir bedre vil også Sysselmannen sende ut et helikopter for å lokalisere bjørnene. De har også vurdert å bedøve bjørnene og frakte dem vekk fra befolkningen.

– Vi tenker på mange muligheter, men har ikke tatt noen avgjørelser enda. Vi håper i det lengste at vi klarer å la bjørnene velge veien videre på egen hånd, sier Malmo som opplyser at isbjørnene ser ut til å være i forholdsvis god form.

Det er svært mørkt og mye dårlig vær i området for tiden, derfor er det vanskelig å observere bjørnene tydelig.